Принц Эндрю отказался сотрудничать со следователями по делу Эпштейна

Принц Эндрю, герцог Йоркский, второй сын королевы Великобритании отказался сотрудничать со следователями в США по делу Джефри Эпштейна, американского финансиста и филантропа. Об этом заявил американский прокурор. Эпштейн был арестован в июле 2019 года по федеральному обвинению в торговле несовершеннолетними во Флориде и Нью-Йорке. 10 августа 2019 года он был обнаружен мёртвым в своей камере. Официально было объявлено, что он покончил с собой.



Принц Эндрю был некоторое время знаком с Эпштейном. Следователи добивались возможности допросить сына королевы, но пока безуспешно.



В ноябре прошлого года принц Эндрю заявил о сложении с себя обязанностей члена двора, поскольку, как отмечает Би-би-си, скандал вокруг Эпштейна стал "большим потрясением" для королевской семьи. Тогда же он заявил, что желал бы помочь следователям. Принц Эндрю также отметил, что, бывая в доме Эпштейна не замечал ничего подозрительного.