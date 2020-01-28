Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) из-за гибели Коби Брайанта перенесла матч между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Лос-Анджелес Клипперс". На сайте НБА отмечается, что решение принято из уважения к "Лейкерс", в составе которого играл Брайант, и "который глубоко скорбит после трагического ухода из жизни своей легенды".

Коби Брайант погиб 26 января во время крушения частного вертолёта. Вместе с ним на борту были ещё четыре человека, включая дочь баскетболиста. Никто не выжил. Брайанту был 41 год. Вместе с "Лейкерс" он выиграл пять чемпионских титулов, а в составе сборной США дважды становился Олимпийским чемпионом. Его называли одним из лучших баскетболистов всех времён.

Последний раз НБА переносила матч после теракта на бостонском марафоне в 2013 году. Тогда погибли три человека, более 250 были ранены.