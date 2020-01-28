Мать оставленных в Шереметьеве детей заявила о насилии в семье

Мать мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево 26 января, заявила, что бывший муж периодически избивал её и запрещал видеться с детьми. Об этом "Интерфаксу" сообщила уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

О фактах постоянного насилия в семье женщина рассказала полицейским. Об этом же поступили сообщения от третьих лиц, отметила омбудсмен.

По её словам, в СМИ был опубликован документ, в котором женщина описывает ситуацию в семье – побои, запрет видеться с сыновьями, угрозы расправой и побег в другой город. Уже подтверждено, что документ подлинный. Информацию о физическом насилии со стороны отца мальчиков сейчас проверяет полиция, сказала Трегубенко.

26 января 41-летний Дмитрий Гаврилов, прилетевший в Москву из Хабаровска, оставил в терминале аэропорта Шереметьево своих сыновей - девяти и шести лет. В сумке с вещами была обнаружена записка, в которой отец сообщает об отсутствии возможности прокормить мальчиков и просит поместить их в приют.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Позже полиция нашла мать мальчиков, которая рассказала, что не общалась с бывшим мужем и не знала о произошедшем. Она выразила готовность забрать сыновей.

В настоящий момент дети находятся в больнице в подмосковном городе Лобня. После оформления всех документов их привезут в Хабаровск.