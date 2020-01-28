Телепередача "АБВГДейка" закрывается после 45 лет в эфире

Детская телепередача "АБВГДейка", которая выходила в эфир 45 лет, закрывается на неопределенное время из-за финансовых трудностей. Об этом сообщили актеры передачи в обращении на ютьюб-канале.

Актёры выразили надежду, что у государства найдутся средства, чтобы сохранить телепередачу, которая за всё время своего существования получила более трех миллионов писем зрителей, а также российскую телевизионную премию ТЭФИ.

Последние 20 лет её выпускал телеканал "ТВ Центр".

В пресс-служба телеканала корреспонденту ТАСС сообщили, что программа была закрыта не из-за проблем с финансами, а в связи с окончанием контракта. "Наступает время перемен, меняется и сам канал, и телевидение в целом", - добавили там.

"АБВГДейка", программа для дошкольников и младших школьников, выходила в эфир с 4 января 1975 года. Автором идеи, названия и сценариев первых десяти выпусков был Эдуард Успенский. Он же предложил и первый состав актёров на роли клоунов-учеников: Семёна Фараду, Александра Филиппенко, Татьяну Непомнящую и Владимира Точилина.

Ранее в январе государственный телеканал "Россия-1" закрыл программу "Сам себе режиссёр", которая выходила в эфир 28 лет. Также были приостановлены выпуски "Утренней почты", выходившей с 1974 года, и появившейся в 1994 году "Смехопанорамы" Евгения Петросяна.