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США обвинили Россию в препятствовании перемирию в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео

Госсекретарь США заявил, что Россия препятствует режиму прекращения огня в Сирии. Майк Помпео назвал "безжалостными" действия российских войск, а также проиранской радикальной группировки "Хезболла", которые поддерживают режим президента Башара Асада.

В середине декабря правительственные войска при поддержке российской авиации возобновили наступление в провинции Идлиб. Это последняя территория к западу от реки Евфрат, которую контролирует вооружённая сирийская оппозиция.

За неделю в зоне деэскалации Идлиб в Сирии погибли десятки человек. Из-за интенсивных обстрелов свои дома покинули около 350 тысяч жителей. Станы Запада опасаются, что наступление может привести к гуманитарному кризису.

Москва и Дамаск отвергают обвинения в неизбирательных бомбардировках. Они утверждают, что наносят удары только по позициям боевиков.

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