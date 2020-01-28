Иван Ургант извинился перед верующими: "Отзовите свои проклятья"

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале извинился перед верующими за шутки в рождественском выпуске передачи и попросил их "отозвать свои проклятья".

Ранее активисты православного движения "Сорок сороков" обвинили Урганта в оскорблении чувств верующих и потребовали лишить его российского гражданства. Они утверждают, что в эфире передачи от 7 января с Жераром Депардьё телеведущий позволил себе глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями. В начале выпуска Ургант показал коллаж, на котором был изображен актер Николас Кейдж в образе Иисуса Христа, а вокруг него стояли Никита Михалков, Квентин Тарантино и Стивен Спилберг.

Позже депутат Государственной думы Николай Земцов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой возбудить против Урганта уголовное дело за оскорбление чувств верующих.

Во вчерашнем выпуске шоу "Вечерний Ургант" телеведущий напомнил, что оно юмористическое и его авторы хотят "развлекать, шутить, а не оскорблять". "Это не была запланированная акция по глумлению над христианскими ценностями, как утверждают некоторые. Это была просто не самая удачная попытка пошутить в совершенно неподходящий для этого день", – сказал Иван Ургант и извинился перед верующими.

При этом, по словам телеведущего, религия является важной составляющей жизни и он не желал бы, чтобы она становилась табуированной темой.

Иван Ургант также отреагировал на требование лишить его российского гражданства. "Но тут я спокоен: согласно Конституции, этого нельзя сделать. Или нужно её поменять", – сказал он.