Житель Петербурга обратился в ЕСПЧ с жалобой на полицейских

Европейский суд по правам человека коммуницировал обращение жителя Санкт-Петербурга Ивана Ващенко, который пожаловался на то, что полиция поставила его на профилактический учет после того, как активиста арестовали и оштрафовали за участие в митингах. Об этом сообщил проект "Апология протеста".

В своей жалобе в ЕСПЧ Ващенко указывает, что полицейские нарушили его право на уважение частной жизни. Ранее суд в Страсбурге уже коммуницировал его жалобу на незаконное задержание и привлечение к ответственности из-за митингов.

Полиция задержала Ващенко 12 июня 2017 года в Санкт-Петербурге во время митинга против коррупции. Его арестовали на двое суток и оштрафовали на 10 тысяч рублей. После этого к Ващенко домой постоянно приходил участковый. Он расспрашивал активиста, как долго он проживает по этому адресу, интересовался местом работы и попросил заполнить документ с вопросами о частной жизни заявителя, а также его участии в протестных акциях. Ващенко выяснил, что его поставили на профилактический учет.

Он обжаловал это в районном суде Петербурга, в жалобе он указывал, что не нарушает законов, не принадлежит к запрещенным организациям, а визиты полиции нарушают его право на неприкосновенность частной жизни. Суды не удовлетворили жалобу Ващенко, посчитав, что административное наказание за участие в митингах - достаточное основание для постановки на учет.

В Санкт-Петербурге 12 июня 2017 года прошел митинг против коррупции, в котором приняли участие, по разным данным, от 3500 до 12000 человек. 658 человек были задержаны.