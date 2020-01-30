Долгий выбор Украины. Александра Вагнер – о курсе реформ

В 1991 году либеральную идею развития Украины, провозглашенную диссидентом Вячеславом Чорновилом, больше всего поддержали в Галиции, которую в советское время раздробили на три области – Ивано-Франковскую, Львовскую и Тернопольскую. Раздробили для того, чтобы расплодить побольше лояльных советской власти чиновников и усмирить мятежников, ведь именно в Галиции и на Волыни активно действовала подпольная Организация украинских националистов, с которой боролся НКВД.

Жители этих областей на президентских выборах 1991 года отдали большинство голосов в поддержку Чорновила. В других регионах проголосовали за бывшего второго секретаря по идеологии ЦК Компартии Леонида Кравчука. Чорновил потом с горечью писал, что развитие страны (за независимость которой он боролся всю жизнь, больше десяти лет проведя в заключении, в том числе в лагерях Мордовии и Якутии) могло происходить по-другому, и приводил в пример своих единомышленников в Литве, Польше и Чехии, которые пришли к власти и смогли приступить к быстрому реформированию этих стран.

украинцы до недавнего времени словно не верили, что обрели собственное государство, поэтому и управление страной было столь неумелым

Я нередко слышу суждения, что украинцы до недавнего времени словно не верили, что обрели собственное государство, поэтому и управление страной было столь неумелым, поэтому и права свои не отстаивали увереннее и последовательней. Достаточно посмотреть на Будапештский меморандум, гарантирующий нерушимость границ Украины широкой международной коалицией, – в нем много слов, но никаких действенных гарантий, хотя в момент его подписания можно было обменять арсенал ядерного оружия на более весомые обязательства. Тогда было чем аргументировать. И вот пришла война. Убийство участников акций протеста в Киеве, аннексия Крыма, Донбасс... Очнувшись ото сна, Украина стала восстанавливать армию и создавать стратегию дальнейшего развития – подобную той, что была выстроена чехами, поляками, венграми, словаками, литовцами в далеких 90-х.

Еще совсем недавно – чуть более двадцати лет назад – простой выбор, который сделали бывшие социалистические страны Восточной Европы, ставшие членами ЕС, – для Украины вообще не существовал. За первые четыре года независимости ВВП страны уменьшился почти наполовину по сравнению с 1990 годом. Леонид Кравчук за время своего короткого правления не сделал ничего, чтобы остановить чудовищный экономический кризис. Неудивительно: ведь он защитил диссертацию "Сущность прибыли при социализме и её роль в колхозном производстве", а тут настала эпоха свободного рынка. Но незнание законов рыночной экономики не освобождает от ответственности. Странно было видеть бывшего президента в новогоднем поздравлении Владимира Зеленского. Да, Кравчук помог Украине стать независимой, не голосовал в 2004-м за вступление в ЕЭП, но в остальном оказался беспомощным. Его фигура для тех, кто помнит, что происходило со страной в 90-х, вряд ли может ассоциироваться с пожеланиями благополучия и счастья, прозвучавших в обращении Зеленского.

Обещая остановить гиперинфляцию и обнищание, Леонид Кучма на президентских выборах 1994 года предлагал, помимо экономической программы, "возобновление взаимовыгодных хозяйственных связей с Россией и странами бывшего СССР", "вступление Украины в экономический союз СНГ". Отношение украинцев к Евросоюзу, а тем более к НАТО в то время социологи не исследовали. Это было лишним, так как ни жители Украины, ни ее руководители, ни даже Брюссель не рассматривали возможность вхождения Украины в евроатлантические структуры. Первые измерения начались в 2008 году, с приходом Виктора Ющенко. Когда Кучма снова победил на президентских выборах в 1999-м, в его программе говорилось о "внеблоковом статусе" Украины и "стратегическом партнерстве с Россией", но – надо отдать бывшему президенту должное – в послании к парламенту после инаугурации он назвал "европейский выбор" приоритетным для Украины, отметив при этом необходимость начать "глубинные преобразования" в самой стране. Кучма выиграл выборы во второй раз благодаря тому, что его соперниками был коммунист Петр Симоненко и социалисты Александр Мороз и Наталья Витренко. Никто уже не хотел в СССР, но Европа тогда казалась слишком далекой. Жители Украины ждали экономических реформ.

Эпоха Леонида Кучмы закончилась в 2004-м. Одним из ее символов стал ставленник президента Виктор Янукович, назначенный незадолго до выборов премьер-министром и воспринимавшийся как преемник Кучмы. В том числе и поэтому начались протесты, названные впоследствии "оранжевой революцией". Звучали требования не только вернуть украденные голоса, поданные за Виктора Ющенко, но и провозгласить европейский выбор Украины: незадолго до президентских выборов, 21 мая 2004 года, правительство Януковича инициировало при поддержке коммунистов голосование за вступление Украины в Единое экономическое пространство вместе с Россией, Белоруссией, Казахстаном и другими постсоветскими странами. Рада проголосовала за. Этот шаг перечеркивал дальнейшую интеграцию с Европейским союзом, о которой было объявлено пятью годами ранее.

В предвыборных программах кандидатов в президенты на выборах в том же году Европейский союз снова не упоминался, Россия – вскользь. Но протесты из-за кражи голосов, поданных за Ющенко, во время "оранжевой революции" стали восприниматься в том числе и как выступления против ставленника президента, который не скрывал желания интегрировать Украину в структуры, связанные с Россией. Демонстранты были правы: как только Янукович спустя пять лет пришел к власти, он стал крепить дружбу с Москвой и заигрался до такой степени, что ради отказа от ассоциации с ЕС согласился на силовой разгон протестующих в Киеве.

И вот наступил 2014 год. Во время правления Петра Порошенко никто не сомневался в его намерениях: он подписал договор об ассоциации с ЕС, начал реформы, которые привели к экономическому росту даже в военное время. Нынешнее правительство, несмотря на опасения, кажется, договорилось с МВФ о новой трехлетней программе и продолжает убеждать, что делает все для того, чтобы добиться членства в Евросоюзе. Есть надежда, что с этого пути Украина уже не сойдет.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода

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