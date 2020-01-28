Минтруд России предложил снизить прожиточный минимум

Министерство труда и социальной защиты России предложило снизить уровень прожиточного минимума для граждан страны. В ведомстве объяснили предложение "снижением стоимости продуктов, которые используются при расчёте показателя".

По данным Минтруда, в прошлом году цена на картофель, морковь и репчатый лук снизилась более чем на 20%, на белокочанную капусту – на 18,2%, на свеклу – на 19,6%. В связи с этим прожиточный минимум на душу населения предлагается установить на уровне 10 тысяч 609 рублей на конец 2019 года. Предыдущий показатель был выше на 403 рубля.

При этом, по данным Росстата, только за февраль прошлого года цены на капусту выросли, а не упали, на 8,4 процента, а на лук они поднялись на 5 процентов.

Центральный банк ожидает, что в 2020 году цены на продукты в целом вырастут ещё как минимум на 3,5%.

Во вторник газета "Известия" со ссылкой на аналитический центр при правительстве сообщила о прогнозе подорожания в 2020 году гречки на 5–6%, а молока и мяса – на 10–12%.

Накануне вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что 18 с половиной миллионов россиян находятся за чертой бедности, большинство из них – семьи с детьми.

15 января президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, предложил внести в Конституцию России положение о том, что минимальный размер оплаты труда должен превышать прожиточный минимум трудоспособного населения.