Сенаторы спорят о том, приглашать ли Болтона дать показания

На процессе об импичменте президента США Дональда Трампа в Сенате во вторник завершает свои выступления сторона защиты.

Защитники, по всей видимости, не израсходуют все 24 часа, отведённые им по правилам процесса для изложения своей позиции.

Аргументы защиты основаны на том, что деяния, в которых обвинила Трампа Палата представителей, не являются уголовными преступлениями, а также на критике в адрес демократов и утверждениях, что их цель - нанести политический урон Трампу в преддверии выборов, а не добиться справедливости.

Так, адвокат Дональда Трампа Кеннет Старр обвинил демократов в стремлении отменить результаты выборов 2016 года и вычеркнуть нынешнего президента из бюллетеней на выборах 2020 года.

Другой адвокат - Пэм Бонди - подвергла критике оппонента Трампа Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего в совете директоров украинской компании Burisma, когда его отец был вице-президентом США. Бонди сказала, что Трамп имел право просить Украину расследовать деятельность Байденов по подозрению в коррупции.

Палата представителей подвергла Трампа импичменту по двум статьям: злоупотребление полномочиями и воспрепятствование работе Конгресса. Обвинения связаны с тем, что Трамп заблокировал военную помощь Украине, добиваясь - как утверждается - того, чтобы власти этой страны расследовали деятельность Байденов.

В центре внимания сенаторов, которые должны решить вопрос о том, отстранять ли Трампа от должности, в последние дни оказались утверждения бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Газета New York Times утверждает, что в своих пока не опубликованных мемуарах Болтон пишет, что Трамп увязывал помощь Украине с расследованием против Байденов. Это утверждение, по мнению демократов, подрывает позицию защиты президента.

Демократы настаивают на том, чтобы вызвать Болтона в Сенат в качестве свидетеля. В поддержку этого выступил и республиканский сенатор Митт Ромни. Однако пока неясно, наберёт ли предложение вызвать Болтона достаточное число голосов сенаторов. Большинство республиканцев по-прежнему против этого.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил вместо вызова Болтона на закрытой сессии изучить фрагменты его рукописи, о которых писала New York Times. Демократы, однако, уже отвергли эту идею.