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Суд смягчил приговор обвиняемому по "московскому делу" Малышевскому

Эдуард Малышевский

Московский городской суд сегодня сократил на три месяца срок наказания обвиняемому по "московскому делу" Эдуарду Малышевскому. Об этом сообщает "Медиазона".

В начале декабря он был признан виновным в применении насилия к сотруднику Росгвардии и приговорен к трём годам колонии общего режима.

Согласно постановлению суда, 50-летний Малышевский выдавил ногами стекло автозака, куда его поместили после задержания на акции протеста в Москве 27 июля. Стекло упало на полицейского в шлеме, который, по утверждению следствия, хоть и не получил травм, но почувствовал физическую боль и головокружение. Малышевский не отрицал, что выдавил стекло, пытаясь остановить полицейских, которые избивали демонстрантов, но отказался признавать вину в насилии.

Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.

  • Так называемое "московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. В общей сложности были арестованы более 20 человек. Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, а с шестерых человек были сняты все обвинения. Несколько человек уже осуждены.
  • Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел сфабрикованными.

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