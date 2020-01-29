Суд смягчил приговор обвиняемому по "московскому делу" Малышевскому

Московский городской суд сегодня сократил на три месяца срок наказания обвиняемому по "московскому делу" Эдуарду Малышевскому. Об этом сообщает "Медиазона".

В начале декабря он был признан виновным в применении насилия к сотруднику Росгвардии и приговорен к трём годам колонии общего режима.

Согласно постановлению суда, 50-летний Малышевский выдавил ногами стекло автозака, куда его поместили после задержания на акции протеста в Москве 27 июля. Стекло упало на полицейского в шлеме, который, по утверждению следствия, хоть и не получил травм, но почувствовал физическую боль и головокружение. Малышевский не отрицал, что выдавил стекло, пытаясь остановить полицейских, которые избивали демонстрантов, но отказался признавать вину в насилии.

Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.