Подозреваемый в убийстве академика РАН и его жены покончил с собой

Следователи обнаружили тело подозреваемого в убийстве академика Российской академии наук Андрея Алабушева и его жены Ольги рядом с местом убийства. Предполагается, что он покончил с собой. Об этом сообщает сайт регионального Следственного комитета.

Тела Алабушева и супруги были найдены в их доме в городе Зернограде в Ростовской области накануне. Следствие считает, что подозреваемый находился с академиком в конфликте. Имя подозреваемого не сообщается, назван только его возраст — 38 лет. Неназванный источник "Комсомольской правды" утверждает, что подозреваемый отомстил учёному за увольнение отца.

64-летний Алабушев был директором Всероссийского научно-исследовательского центра зерновых культур, он занимался исследованиями в области растениеводства и земледелия. Он был депутатом Законодательного собрания Ростовской области, состоял в партии и фракции "Единая Россия".