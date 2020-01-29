В Омске прошли пикеты против изменения Конституции

Участники омского движения "Весна" вышли с одиночными пикетами против поправок в Конституцию. Акции они провели у приемной администрации президента и рядом с Главпочтамптом, сообщает Сибирь.Реалии.

В руках у активистов была "Личная Конституция Путина", включающая пять статей. Статья под номером один гласит: "Путин имеет право править вечно". Вторая статья декларирует, что "друзья Путина имеют право на неограниченное обогащение". В третьей статье прописано, что "граждане имеют права, но соблюдать их не обязательно". Тезисы "Личной Конституции Путина", по мнению активистов, отражают всю суть того, что происходит сейчас в России.

Активисты считают, что изменение Конституции приведёт к дальнейшей деградации ситуации с нарушением прав человека в России. По их мнению, инициированные Путиным поправки могут негативно отразиться на независимости местного самоуправления и судебной власти.

О плане изменить Конституцию России Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. В частности, президент предложил установить приоритет Конституции России над международным законодательством и закрепить в ней статус и роль возрождённого им Госсовета. Оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечёт срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и таким образом остаться у власти.