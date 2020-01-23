Законопроект о поправках в Конституцию принят в первом чтении

Государственная дума России в четверг приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправках к Конституции.

Документ был принят единогласно: за него проголосовали 432 депутата. Второе чтение законопроекта назначено на 11 февраля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

О плане изменить Конституцию Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. Всенародное голосование, по данным РБК, может состояться 12 апреля.

В законопроекте, который был внесён в парламент уже 20 января, предлагается внести изменения в 22 статьи Конституции. Они должны перераспределить полномочия между ветвями власти. В частности, президент предложил закрепить в основном законе страны статус и роль возрождённого им Госсовета. Предлагается также установить приоритет Конституции России над международным законодательством. Многие оппоненты Путина назвали целью предложенных поправок его стремление сохранить власть и после ухода с поста президента.