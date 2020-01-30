Дешевые сосиски от Путина. "Бесплатные" школьные завтраки дорожают

Несмотря на обещания президента России, пока цены в школьных столовых страны лишь растут.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин, помимо изменения Конституции, обещал ряд мер социальной поддержки населения. В том числе, по его словам, с 1 сентября 2023 года (в ряде регионов – уже с 1 сентября нынешнего года) учащиеся начальной школы будут получать бесплатно горячее питание. Однако ещё не решено, откуда на это будут брать деньги.

Обеспечить за три года

"Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвёртый класс. Предлагаю направить средства из трёх источников: федерального, регионального и местного. […] Нужно создать в школах необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения. […] Это, конечно, потребует времени, но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. […] Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием", – заявил президент в своей программной речи 15 января.

– В школах, спроектированных в СССР, есть кухни полного цикла, где готовят из продуктов. В школах, проектируемых в российское время, в большинстве случаев – доготовочные, где готовят из полуфабрикатов высокой степени готовности, – рассказывает директор Института ресторанных технологий Кадрина Айситулина.

Она скептически относится к реализуемости идеи всеобщего бесплатного питания в начальной школе и прогнозирует проблемы с доставкой полуфабрикатов в отдаленные районы, разбазаривание продуктов и денег, которые будет выделять государство.



– Школьник получит не ту сосиску, которую субсидировали, – предполагает Айситулина.

Председатель комиссии по контролю за качеством и организацией питания при Департаменте образования Москвы Наталья Анпеткова считает, что до 2023 года все проблемы с оборудованием школьных столовых и логистикой доставки продуктов можно решить.



– На горячую кашу каждый регион может найти деньги. А вот по условиям приготовления горячего питания нужно смотреть. Если в маленькой сельской школе не предусмотрена столовая, можно организовать буфет-раздаточную, – считает Анпеткова.

Школьник получит не ту сосиску, которую субсидировали

По словам Анпетковой, сейчас в российских городах-миллионниках нет проблем с горячим питанием в школах, а вот в меньших населенных пунктах ситуация отличается от региона к региону.



Осенью 2019 года Московский госуниверситет технологий и управления опубликовал исследование о качестве питания в 500 образовательных организациях из разных регионов страны. В половине из них выявлены нарушения, связанные с качеством продуктов и уменьшением на 12–24% объема блюд, которые получают учащиеся.



С поставщиками каждая школа заключает контракты сама, но, так как школы зависимы от районных властей, в каждом городе – один или несколько крупных поставщиков еды в учебные заведения. Например, в "старой" Москве есть свой поставщик в каждом административном округе, в Новой Москве в разные поселения поставляют продукты разные компании.

Цены на школьное питание, а также рацион учащихся разнятся от региона к региону. Где-то школьный обед стоит меньше 50 рублей, в Москве – больше 100. Неодинаково и количество льгот. В Москве младшеклассники и сейчас получают бесплатные завтраки, а во многих регионах бесплатно питается лишь ограниченное количество льготников. Стакан молока – единственная бесплатная позиция в меню некоторых школьных столовых. По оценке Института отраслевого питания, общий объем рынка школьной еды – свыше 300 миллиардов рублей.



Самые крупные скандалы с монополизацией школьного питания были связаны со структурами, близкими к "повару Путина" Евгению Пригожину. По данным РБК, в 2016 году компании Пригожина контролировали около 90% школьного питания Москвы. Сейчас Пригожин – по крайней мере, формально – продал свой бизнес, а наиболее известная из связанных с ним компаний, "Конкорд", выпустила заявление о том, что не намерена участвовать в государственных подрядах на обеспечение младшеклассников бесплатным питанием.

В регионах есть похожие истории. Сейчас в Нижнем Новгороде местный парламент противостоит мэрии, которая, по мнению депутатов, пытается выдавить с рынка одного из двух городских поставщиков школьного питания. В Екатеринбурге в январе 2020 года одной из компаний занялась прокуратура: в результате проверки выявлены наценки на поставляемые в учебные заведения продукты вплоть до 69–80%.

Кто заплатит

Владимир Путин предполагает, что финансирование бесплатной школьной еды должно происходить из федерального, региональных и местных бюджетов. Но в какой пропорции – пока не определено. Власти нескольких десятков российских регионов уже заявили о том, что бесплатно питаться младшеклассники у них начнут с 1 сентября 2020 года.



– В Краснодаре это реализуемо. Краснодар дважды участвовал в федеральной программе "Школьное питание", мы все [школьные] пищеблоки переоснастили. У нас и оборудование, и посуда – всё есть. Нужно понимание, как это будет финансироваться: ждем постановления, чтобы перераспределить бюджет, – рассказала Радио Свобода Наталья Альшева, депутат городской думы Краснодара и гендиректор местного комбината школьного питания.

Зампред комитета по образованию Госдумы Олег Смолин напомнил в разговоре с Радио Свобода, что бесплатное горячее питание для младшеклассников – это не "новая идея Путина". Законопроект, который в том числе предусматривает бесплатную горячую еду в начальной школе, был принят в первом чтении осенью прошлого года. Вскоре планируется его второе чтение.

Деньги, безусловно, должны выделяться из федерального бюджета

По словам Смолина, Министерство финансов отправленного в отставку правительства старалось максимально отсрочить его реализацию, поэтому его полное введение и запланировано на 2023 год. Также в нынешнем варианте законопроекта предусмотрено выделение из федерального бюджета лишь 20 миллиардов рублей на бесплатное питание в школах, что очень мало для рынка в сотни миллиардов рублей.



– Деньги, безусловно, должны выделяться из федерального бюджета. У нас сегодня нет муниципальных образований с профицитным бюджетом, при этом профицит федерального бюджета – порядка трех триллионов рублей. Что мешает маленькую часть этих средств отправить на питание маленьких граждан России? – говорит доктор экономических наук Никита Кричевский.



С ним согласен Андрей Рудой, школьный учитель истории в Нижегородской области и сопредседатель профсоюза "Учитель":



– В Дзержинске, где я преподаю, местные власти несколько раз пытались ввести льготы на школьное питание, но потом сами же свои постановления отменяли: не хватало средств, возникали организационные проблемы. Если средства будут выделяться из федерального бюджета, шансов на успех больше, чем если будут брать из муниципальных или региональных. Регионы побогаче вполне могут вытянуть, но многие другие и так в долгах. [Предложение о введении бесплатного питания младшеклассников] выглядит как имиджевый шаг: в ближайшее время он вполне может поработать, но обычно такие амбициозные нововведения ждет судьба майских указов. По регионам до сих пор борются за их выполнение, конца и края этой борьбе не видно, – рассказывает Рудой.

Ко второму чтению в законопроект о школьном питании должны быть внесены поправки о приоритете российских поставщиков продуктов в учебные заведения. Олег Смолин рассказал Радио Свобода, что это будет касаться всех продуктов, кроме тех, которые не выращиваются в России: например, тропических фруктов.



Во многих регионах местные власти уже сейчас требуют от поставщиков обеспечивать школы местной продукцией. В Ханты-Мансийске в школьное меню намерены включить оленину, глава Башкортостана Радий Хабиров потребовал перестать поставлять в местные школы бразильское мясо.

Пока же цены растут

Уже после того, как о скором введении бесплатного питания для младшеклассников объявил президент, цены в школьных столовых ряда регионов выросли. В Набережных Челнах – на 3%, в Рязани – на 15%. Компании "Школьное питание" (Набережные Челны) и "Детское питание" (Рязань) не стали давать комментарии Радио Свобода.

Путин нам лапшу на уши вешает!

– Я это комментировать не буду, звоните на комбинат питания, – говорит директор одной из московских школ Восточного административного округа, где тоже выросли цены в столовой.



На комбинате "Вито-1", который также ранее связывали с бизнесом Пригожина, попросили Радио Свобода прислать вопросы на электронную почту, но комментарий не предоставили.

В одном из чатов в WhatsApp родителей первоклассников Троицка (Новой Москвы) впервые заговорили о политике, когда через несколько дней после речи Путина цены на школьные обеды поднялись со 116 рублей до 119 рублей 60 копеек:



– Путин нам лапшу на уши вешает!

– Подождите сентября, тогда питание и будет бесплатным.



В компании "Горобщепит", которая обеспечивает троицкие школьные столовые, не стали давать комментарии Радио Свобода.