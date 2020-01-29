200 лет назад Беллинсгаузен и Лазарев открыли Антарктиду

Двести лет назад - в конце января 1820 года - русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли Антарктиду. Ранее предполагаемый южный континент часто считали частью Южной Америки или Австралии. Первая русская антарктическая экспедиция обогнула льды и подтвердила существование шестого материка.
Экспедиция отправилась из Кронштадта 16 июля 1819 года. Она состояла из двух военных шлюпов - "Восток" под командованием Беллинсгаузена и "Мирный" под руководством капитана Лазарева. В команде было более 180 человек. Общее руководство экспедицией было доверено Беллинсгаузену.
Из России Беллинсгаузен и Лазарев направились в сторону Англии. Там они пополнили запасы продовольствия и приобрели мореходные инструменты. В начале осени экспедиция двинулась к Берегам Бразилии через Атлантику и через три недели достигла острова Тенерифе. Далее корабли пересекли экватор и остановились в Рио-де-Жанейро.
Из Бразилии "Восток" и "Мирный" взяли курс на юг и в конце 1819 года
подошли к острову Южная Георгия. Северная сторона этого острова была ранее открыта английским мореплавателем Джеймсом Куком. По мере продвижения на юг экспедиция стала встречать большие куски плавучего льда и айсберги.
На всем пути следования команды "Востока" и "Мирного" занимались исследованием животных и морских вод.
28 января 1820 года Беллинсгаузен и Лазарев достигли материковых льдов шестого континента (ныне это место называется шельфовым ледником Беллинсгаузена).
Всего спустя два дня - 30 января - к новому материку подошла британская экспедиция под руководством Эдварда Брансфилда. Он открыл полуостров Тритини на севере Антарктиды. Брансфилд объявил эти земли британскими владениями.
Считается, что первыми ступили на континент члены американской экспедиции с корабля "Сесилия". Это произошло спустя год после открытия Антарктиды Беллинсгаузеном и Лазаревым – 7 февраля 1821 года. Вероятным местом высадки американских мореплавателей называют залив Хьюз, однако документальных подтверждений этому нет.
- Площадь Антарктиды составляет более 14 миллионов квадратных километров. Неофициальной столицей является станция Мак-Мердо - крупнейшее поселение и исследовательский центр.
- Согласно международной конвенции, с 1961 года Антарктида не принадлежит ни одному государству. На континенте разрешена научная деятельность. На полярных станциях работают более тысячи сотрудников. При этом некоторые страны, среди которых Норвегия, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Чили и Аргентина – претендуют на различные территории на континенте.
- Фаддей (Фабиан Готтлиб Таддеус фон) Беллинсгаузен родился в 1778 году в Лифляндской губернии Российской империи (ныне территория Эстонии, где 200-летие открытия Антарктиды отмечается рядом мероприятий на государственном уровне) в семье балтийских немцев. Учился в Морском кадетском корпусе в Кронштадте. Участвовал в кругосветных плаваниях. После экспедиции к берегам Антарктиды был произведён в чин капитана 1-го ранга, а через два месяца в чин капитан-командора. Участник русско-турецкой войны в 1829-1830 годах. В 1847 году удостоен звания генерала, состоящего при особе Его Величества. Умер в Кронштадте в 1852 году в возрасте 73 лет.
- Михаил Лазарев родился во Владимире в 1788 году. Поступил в Морской кадетский корпус. В 1803 году сдал экзамен на гардемарина. В числе лучших 30 учеников Лазарева отправила в Великобританию для дальнейшего изучения военно-морского дела. После возвращения служил в Балтийском флоте, участвовал в Русско-шведской войне и Отечественной войне 1812 года. Ходил в кругосветные экспедиции. В ходе Первой русской антарктической экспедиции руководил всеми подготовительными работами. За участие в антарктической экспедиции Лазарева произвели в капитаны второго ранга, минуя чин капитан-лейтенанта. Служил на Черноморском флоте. Участвовал в Крымской войне в 1853-1856 годах. Умер в Вене в 1851 году в 62 года. Похоронен в Севастополе в склепе Владимирского собора.
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