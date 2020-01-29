200 лет назад Беллинсгаузен и Лазарев открыли Антарктиду

Двести лет назад - в конце января 1820 года - русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли Антарктиду. Ранее предполагаемый южный континент часто считали частью Южной Америки или Австралии. Первая русская антарктическая экспедиция обогнула льды и подтвердила существование шестого материка.

Экспедиция отправилась из Кронштадта 16 июля 1819 года. Она состояла из двух военных шлюпов - "Восток" под командованием Беллинсгаузена и "Мирный" под руководством капитана Лазарева. В команде было более 180 человек. Общее руководство экспедицией было доверено Беллинсгаузену.

Из России Беллинсгаузен и Лазарев направились в сторону Англии. Там они пополнили запасы продовольствия и приобрели мореходные инструменты. В начале осени экспедиция двинулась к Берегам Бразилии через Атлантику и через три недели достигла острова Тенерифе. Далее корабли пересекли экватор и остановились в Рио-де-Жанейро.

Из Бразилии "Восток" и "Мирный" взяли курс на юг и в конце 1819 года

подошли к острову Южная Георгия. Северная сторона этого острова была ранее открыта английским мореплавателем Джеймсом Куком. По мере продвижения на юг экспедиция стала встречать большие куски плавучего льда и айсберги.

На всем пути следования команды "Востока" и "Мирного" занимались исследованием животных и морских вод.

28 января 1820 года Беллинсгаузен и Лазарев достигли материковых льдов шестого континента (ныне это место называется шельфовым ледником Беллинсгаузена).

Всего спустя два дня - 30 января - к новому материку подошла британская экспедиция под руководством Эдварда Брансфилда. Он открыл полуостров Тритини на севере Антарктиды. Брансфилд объявил эти земли британскими владениями.

Считается, что первыми ступили на континент члены американской экспедиции с корабля "Сесилия". Это произошло спустя год после открытия Антарктиды Беллинсгаузеном и Лазаревым – 7 февраля 1821 года. Вероятным местом высадки американских мореплавателей называют залив Хьюз, однако документальных подтверждений этому нет.