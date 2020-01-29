Университет "Синергия" оштрафовали за сбор отпечатков пальцев у детей

Мещанский суд в Москвы оштрафовал университет "Синергия" на 150 тысяч рублей сбор отпечатков пальцев у детей в школах подмосковного Красногорска. Об этом сообщает Роскомнадзор. Уточняется, что штраф выписан за нарушение законодательства в сфере персональных данных.

О сборе отпечатков пальцев без согласия родителей у детей в Красногорске стало известно в октябре прошлого года. Тогда в самом университете и одной из школ рассказали, что данные не сохраняются, а тестирование с помощью дерматоглифики проводится для выявления особенностей и склонностей детей. При этом комиссия Российской академии наук еще в 2016 году признала такие тестирования лженаучными.

Сбор биометрических персональных данных несовершеннолетних возможен только с письменного согласия их законных представителей.