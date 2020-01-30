Следствие не рассматривает версию о связи дела Голунова с его публикациями

Следственный комитет не рассматривает версию о том, что журналисту "Медузы" Ивану Голунову подбросили наркотики из-за его публикаций. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на близкие к следствию источники.

"Подобный заказ целая группа полицейских вряд ли могла получить, минуя их непосредственного руководителя, а он рассматривается СК лишь в качестве свидетеля преступлений, совершенных бывшими подчиненными", — пишет издание.

Речь идёт о бывшем начальнике отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД по Западному округу Москвы Андрее Щирове, которого задержали утром 29 января, но в отличие от его подчиненных, освободили после допросов.

Задержанных вчера бывших подчиненных Щирова — Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова,Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца обвинили в превышении должностных полномочий, в незаконном обороте наркотиков и фальсификация доказательств. Они вину не признают.

По данным следствия, в июне 2019 года полицейские подложили наркотики в рюкзак и квартиру Голунова. Таким образом, они сфальсифицировали улики, а подброшенные наркотики были незаконно куплены, незаконно хранились и перевозились, отмечается в пресс-релизе Следственного комитета.

Голунов считает, что наркотики ему подбросили за его антикоррупционные расследования. Основной версией он называл своё расследование о похоронном бизнесе в Москве. Уголовное дело связывали с именем начальника управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и его помощником Маратом Медоевым.