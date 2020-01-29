Следственный комитет планирует предъявить обвинения в незаконном хранении и приобретении наркотиков пятерым сотрудникам полиции, имевшим отношение к задержанию журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По делу задержаны пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административного округу Москвы, сообщает следствие. Это четверо сотрудников, задерживавших Голунова и их бывший начальник.

По данным следствия, в июне 2019 года полицейские подложили наркотики в рюкзак и квартиру Голунова. Таким образом они сфальсифицировали улики, а подброшенные наркотики были незаконно куплены, незаконно хранились и перевозились, отмечается в пресс-релизе ведомства.

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в Москве, а затем арестован по подозрению в покушении на распространении наркотиков, которые полицейские вытащили у него из рюкзака. Журналист настаивал, что наркотики ему подбросили.

После широкого общественного резонанса журналист был освобождён, дело против него было закрыто, а полицейские, причастные к его задержанию, были уволены. Четверо из них пытались через суд восстановиться на службе.

Голунов считает, что наркотики ему подбросили за его антикоррупционные расследования. Основной версией он называл своё расследование о похоронном бизнесе в Москве. Уголовное дело связывали с именем начальника управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и его помощником Маратом Медоевым.

По утверждению источников "Новой газеты", 21 января на заседании расширенной коллегии московского управления ФСБ глава ведомства Александр Бортников заявил, что эта информация была комплексно проверена и не нашла подтверждения. Он так же пообещал наказать виновных в попытке дискредитировать его высокопоставленных коллег.