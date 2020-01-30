Патриарх Кирилл запретил епископам посещать похороны протоиерея Чаплина

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл запретил своим викариям посещать отпевание протоиерея Всеволода Чаплина. Об этом сообщил в своём фейсбуке бывший главный редактор "Журнала Московской Патриархии" Сергей Чапнин. На отсутствие высокопоставленных церковников на службе обратило так же внимание издание "Ахилла".

Трансляцию похорон вёл интернет-канал "Царьград".

Чаплин был знаком с Кириллом с юности, был рукоположен им в священники в 1992 году и долгие годы был его заместителем в Отделе внешних церковных сношений и спичрайтером.

В 2015 году он был отправлен в отставку с поста председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества и отправлен настоятелем в менее престижный в церковной иерархии московский храм, чем тот, в котором он служил.

Сам он связывал отставку с тем, что считал себя единственным человеком в патриархате, способным открыто не соглашаться с предстоятелем РПЦ. После отставки он критиковал Русскую православную церковь за растущее влияние бюрократического аппарата патриарха Кирилла.

26 января кроме Чаплина умер влятельный московский священник протопресвитер Матфей Стаднюк, напоминает "Ахилла". Кирилл был на его похоронах вместе с несколькими епископами, не отправив ни одного к Чаплину. По словам Чапнина, предстоятель так же не захотел помочь с организацией похорон.

"Бояться мёртвых —это признак религиозного, но не христианского мировоззрения. ... [Патриарх Кирилл] человек религиозный, но не христианин", — резюмирует журналист.