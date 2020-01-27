"Настоящий православный тролль". На смерть Всеволода Чаплина

Не стало одного из постоянных персонажей наших подборок - человека, который регулярно подбрасывал соцсетям поводы для обсуждения своей персоны, то объявляя "всероссийским кощунством" выход на экраны безобидного исторического фильма, то выступая против Хэллоуина или закона о домашнем насилии. В возрасте 51 года скончался протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин, одна из самых колоритных фигур на российской околополитической сцене.

Илья Клишин

Умер Всеволод Чаплин. Помню, брал у него интервью много-много лет назад. Была страстная седмица, последняя неделя Великого поста. Он пришел с пакетом еды из МакДоналдса и достаточно эпатажно ел свои два чизбургера и большую картошку. Потом он достал из рюкзака флягу с каким-то алкоголем, сделал несколько больших глотков. Убрал флягу. И медленно картинно закурил. «Так вот, Илья, вы спрашивали об аде», — сказал он после этого своим баском

Александр Рыклин

Ну, вот, теперь еще и Чаплин умер... Мы как-то встретили его на концерте Псоя Короленко. А однажды я был с ним в каком-то эфире... Он говорил, что 3-ей мировой войны избежать не удастся, но она была бы полезна русскому народу, а жертв бояться не надо, потому что трагедии возвышают нацию... А сегодня умер, сидя на лавочке, так и не дождавшись 3-ей мировой....

Как часто бывает после смерти одиозных личностей, многие из тех, кто критиковал покойного при жизни, внезапно ощутили по отношению к нему сочувствие и даже скорбь.

Павел Аксенов

Мне почему-то кажется логичным и правильным то, что Чаплин ушёл так мирно и тихо. После всей этой своей неистовой и бредовой ярости и ненависти он вдруг будто сдался... мечтал пасть на поле духовной брани, в сияющих доспехах и метафизической крови, а помер на скамеечке перед храмом, как тихий деревенский батюшка в пыльной рясе. Есть в этом великая господняя ирония, ибо с чувством юмора там всё отлично, я уверен.

Что ж, пусть покоится с миром, которого он так не хотел.

Александр Тимофеевский

Я много лет знал и никогда не любил отца Всеволода Чаплина. Особенно не любил его взглядов, они во всем, вот буквально во всем были противоположны моим. Но он страстно исповедовал свои убеждения, на его взгляд, истинные, на мой, ложные. А, может, все наоборот. Но это в любом случае в прошлом, и для о. Всеволода уже не важно. И это меньше того, что с ним будет. Царствие ему Небесное!

Мария Арбатова

Умер Всеволод Чаплин...​

Совсем молодой человек, с которым мы идеологически враждовали, но при этом безмерно уважали друг друга много лет.

Когда-то, очень давно он сказал мне:

- Думаете только у вас в литературе всё захватили шестидесятники и не дают вашему поколению дороги, у нас в церкви всё то же самое.

Потом мы вместе с ним ходили в рукопашную на представителей польских авиалиний, когда самолет с участниками Экономического форума в Крынице-Здруй ночь продержали в аэропорту, но так и не дали вылета.

Часто пересекались на съемках, орали друг на друга до хрипоты, но это не мешало.

Недавно встретила его то ли на телевидении, то ли на тусовке, позвал:

- Заходите в воскресенье, у меня теперь приход неподалеку от ЦДЛ, чаю попьём. Пговорим.

- Так мы же с вами опять будем ругаться.

- Вот и хорошо, посидим, поругаемся, поищем истину...

Он уважал себя и потому умел уважать "врагов".

Андрей Десницкий

С о. Всеволодом Чаплиным мы были несогласны почти по всем пунктам.

Но он был живой, он был много больше и глубже той маски, которую он надел и которую на нем радостно зацементировали СМИ. Ему были интересны люди и он очень многим людям помогал.

Мне жаль, что в этом мире мы с ним так и не доспорим.

Царствие небесное, вечный покой...

О том, что в личном общении Чаплин был совсем другим, пишут многие из тех, кто его знал.

Платон Беседин

Ушёл из жизни отец Всеволод Чаплин. Очень разный, неоднозначный, но неизменно яркий. И главное - в нем всегда жил дух свободы.

Ирина Павлова

Совершенно не ожидала от себя, что меня так больно заденет внезапная и абсолютно безвременная смерть О. Всеволода Чаплина...

Я знала его еще в ту пору, когда он был не священником-фриком, фигурой достаточно одиозной, чье имя в моей среде упоминалось с насмешкой или даже злобой, а вполне себе карьерным церковным чиновником, и карьера его шла вперед и выше.

Был он человеком весьма светским, был остроумен и речист (несмотря на сильное природное заикание), а потом что-то в нём переломилось, и вместо блестящей церковной карьеры он выбрал себе роль полу-юродивого (голосом которого нередко говорила не слишком приятная правда, тщательно маскируемая под своего рода безумие).

Не самый лёгкий удел - должна заметить.

Я с ним общалась в прежние времена на разных кинематографических семинарах, до которых был он большой охотник - говорю же, светская жизнь ему очень нравилась, а поспорить и пофилософствовать он был умелец.

А еще он был смешлив, и рассказывать ему байки и анекдоты было сплошным удовольствием - смеяться он начинал сразу, и взахлёб.

Плохие люди так не смеются.

Я к нему испытывала большую личную симпатию (и, он ко мне, кажется, тоже).

Он был человек очень неординарный.

Умный, образованный, и даже идеи его, часто казавшиеся мне завиральными, на поверку почти всегда оказывались по сути разумны (хоть и изложены в малоприемлемой форме).

Я с изумлением однажды обнаружила, что он - человек твёрдых принципов, а все его метания как раз и были результатом того, что "ум с сердцем не в ладу".

Он был настоятелем храма у Никитских ворот, и так вот, у храма своего, на скамейку сел и умер - то ли от тяжёлого приступа астмы, то ли от инфаркта.

Сразу после Божественной Литургии.

Ему был 51 год.

Всего.

Царствие вам Небесное, отец Всеволод!

Максим Соколов

О. Всеволод Чаплин (1968 -- 2020)

В день, когда пред вами мертвым я предстану,

Помяните с миром душу бездыханну.

Андрей Новиков

Отец Всеволод оставил в моей жизни большой след. Очень по-доброму относился. Далеко не во всем я был с ним согласен. Но вопросы единства Русской Церкви, отношение к украинскому вопросу, неприятие идеологии обмирщенного Православия нас мировоззренчески объединяли. Увы, последние годы мы, практически, не общались. Прости, Господи, рабу Твоему протоиерею Всеволоду, всякое согрешение и даруй ему Царствие Небесное!

Дмитрий Аграновский

Очень жаль Всеволода Чаплина. Это был один из немногих священников, кто последовательно сотрудничал с лево-патриотическими силами и выступал против пенсионной реформы. Последний раз виделись с ним 22 декабря на Форуме левых сил, где выступали на секции «Национальные отношения и права человека». Светлая память!

Егор Холмогоров

Отец Всеволод был неоднозначным и для многих дискомфортным человеком, но его несомненным плюсом было то, что он всегда стремился напомнить, что Церковь это не просто чайный клуб для хороших людей с хорошими лицами. Собственно в этом был смысл его общественного служения, формы которого, не спорю, порой многих скандализировали.



Он делал это по мере своих сил и разумения. Часто мне казалось, что его разумения не хватало и он что называется "хайповал" и говорил вещи с которыми я лично был совершенно не согласен, но он был последователен и прям в этой своей линии.



И не предавал Церковь в немилости и отстранении от карьерных высот.



Прости ему, Господи, все грехи, которые были, а все важное, то, что он не трусил пойти против века сего, поставь в укор нашей совести, чтобы мы не скатились в "комфортное для публики Православие".

Павел Пряников

Очень жалко протоиерея Всеволода Чаплина(( Он один из немногих в РПЦ, кто в последние годы пытался скрестить левую идею с православием.

К тому же протоиерей Всеволод Чаплин был внуком (по приёмному дедушке) Константина Эдуардовича Циолковского.

Станислав Белковский

Жизнь таки заканчивается по исчерпании задания.

Прости, святой отец. И прощай.

Но много и комментариев саркастических и даже злорадных.

Рустем Адагамов

Умерший сегодня Всеволод Чаплин в 2017 году призвал к убийствам «изменников Родины», предложив применять к ним, находящимся в западных странах, в том числе ракетное оружие.

Годом ранее Чаплин предложил убивать «внутренних врагов», заявив, что нет ничего плохого в уничтожении людей. «Людей убивать можно и нужно», заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Константин Калачев

Принято говорить, что смерть забирает лучших. Но иногда, читая ленту, думаешь, что лучшим делает сам факт смерти. Тут все сразу вспоминают, замечают, придумывают достоинства покойного, который на глазах становится просто невероятного размаха личностью. И так до следующего ушедшего. При этом предыдущий тут же забывается. Независимо от реальных размеров достоинств и талантов. Что особенно обидно. Помню свое удивление скромностью могилы С. Юрского и почти полным отсутствием на ней цветов.

Михаил Шнейдер

"Безвременно, безвременно... На кого ты нас оставляешь? Ты туда, а мы - здесь. Мы здесь, а ты - туда". За кулисами крики, плач, кого-то понесли.

Протоиерея Чаплина понесли.

Алексей Лапшин

В моём представлении деятельность протоиерея Всеволода Чаплина как-будто специально была направлена на дискредитацию Русской православной церкви. Его одиозные, действительно мракобесные, шовинистические высказывания словно рассчитаны были на то , чтобы оттолкнуть интеллигенцию и просто современное городское население. При этом я не раз слышал от людей его знавших, что Чаплин на самом деле " не такой". Говорили, что о. Всеволод глубокий, отлично образованный человек, просто играющий определённую роль. Я тоже склоняюсь к тому, Чаплин был скорее человеком-функцией, а не реальным "новым инквизитором" . Играл роль псевдофундаменталиста в обществе спектакля. Хотя не исключаю, что на Чаплина могли делать и более серьёзную ставку. Шумный протоиерей тихо скончался на скамейке возле храма сегодня.

Сергей Медведев

"Был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком." Чаплин, собственно, был первый поп-постмодернист, настоящий православный тролль, потом уже появился о. Дмитрий Смирнов и прочие пугала в рясах. В политике Жириновский, в литературе Проханов, в философии Дугин, а в религии Чаплин, самая фамилия которого предполагала некую карнавальность. И умер он по-балабановски, на лавочке у церкви, словно все это был один непрерывный спектакль. Но вот теперь его нет, а нам в этом гиньоле жить дальше. Даже немного жаль, в этом балагане он был не последний комик.

Виктор Шендерович

Если Бог есть, протоиерею Чаплину предстоят в ближайшее время неприятные открытия. А в рамках моих представлений о диспозиции, - "все счеты кончены". И (на память о человеке, уж какой был) - история из книги "Изюм из булки". Она о нем, разумеется...

Видный деятель РПЦ, выпив, расслабленно рассуждал на любимую тему.

- Да, евреи распяли Христа, - сказал он меланхолично и вдруг смолк, формулируя что-то заветное.

И сформулировал.

- Ну, а не распяли бы они его - и где бы я сейчас работал?

Иван Преображенский

Не дожил отец Всеволод (Чаплин) до мандата депутата Госдумы.

Максим Тихонов

Людоедопад. Первый пошел.

Максим Мирович

Прилетает Всеволод Чаплин на небо, а там ему и говорят — в раю есть только одно место для Чаплина, и оно не твоё.

Обойтись без осуждения неправильно скорбящих здесь никак не могло.

Аркадий Кайданов

Протоиерей Чаплин умер.

Все!

Дорогие мои, прогрессивные, чуткие к проблемам котиков, собачек и страны!

Откуда в вас столько говна?!

Можно, впрочем, знать покойного с человеческой стороны и в то же время не принимать того, чем он стал в последние годы.

Александр Морозов

В 1996 году я был вместе с о.Всеволодом на конференции по общественно-церковным проблемам в Петербурге. Как и многое, что связано с темой "церковь и общество" в те годы, конференция была организована фондом Аденауэра. Чаплин был в те времена совершенно нормальным человеком. Это было почти 25 лет назад, т.е. ему тогда не было 28 лет. Я в то время писал для Независимой газеты про консерватизм, про общественную роль церкви. Мы с Чаплиным вечером сидели в ресторане, пили и говорили. Он был умный, быстро мыслящий. Это была другая эпоха. В те времена еще даже Немцов - участвовавший в создании постперестроечного христианско-демократического движения - считал, что Церковь могла бы стать хорошей консервативной прививкой демократии. И Чаплина тоже все это интересовало.

Но потом пришли путинисты и он полностью съехал умом. История не пощадила консерваторов. Чекисты сделали из них отбивную котлету и выкинули на задний двор. Одновременно они оставили попам гигантский коридор для укрепления "церковно-политического ритуала", и в этот византийский коридор затянуло всех, кто в 90-е как-то разумно мыслил себе место Церкви в обществе. Все это - огромное искушение и враг рода человеческого изрядно поглумился над Чаплиным и не только над ним, превратив этих попов в клоунов, изображающих на политической сцене "православный Иран".

Да... удивительно вспоминать, что тогда ему было 28 лет! Царствие Небесное! Жаль, что ты не увидишь этого православного Ирана во всей его красе и славе, покойся с миром.

Считал ли покойный, что после смерти его ждет Царствие Небесное? Судя по интервью - нет. Но надежды не терял.

Антон Красовский

Один из множества наших разговоров с отцом Всеволодом – Путин-то хоть в рай попадет?

– Путин — может быть. Ему только немножко больше смирения будет нужно и больше честности в своих отношениях с Богом и Евангелием.

– А вы-то сами?

– Насчет меня. Как любой нормальный православный христианин, я говорю, что я не спасусь, так положено вообще говорить. Человек, который считает, что он спасется, по определению заблуждается. Но все-таки надежду не оставляю, и не своими силами, конечно, а силами Божьими. Человек спасается не сам, его Бог спасает, для этого нужно только в синергию с Богом вступить, это не собственные человеческие усилия. Как уж будет, это рассудит сам Господь.