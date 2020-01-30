Коронавирус распространился на все регионы континентального Китая  

Случаи заражения коронавирусом нового типа обнаружены во всех регионах континентального Китая и Гонконге, сообщает издание South China Morning Post. По состоянию на утро четверга, 30 января, в Китае новой болезнью заболели 7771 человек. 170 человек — умерли.

Эпицентр вспышки — Китай, но вирус уже обнаружен в 16 странах, в том числе в США, Германии, Австралии, Франции, Таиланде и Южной Корее. По прогнозам учёных, пик распространения болезни должен прийтись на середину февраля, с общим числом заражённых в 15-24 тысяч человек.

Эпидемия началась в конце декабря в Ухани. От заболевания нет специального лекарства, однако многие заражённые быстро выздоравливают при поддерживающей терапии. Накануне о приостановке полётов в Китай заявили несколько крупных международных авиаперевозчиков. Россия с полуночи 31 января сокращает железнодорожное сообщение с Китаем. В расписании останутся только поезда Москва-Пекин и Пекин-Москва. Они ходят дважды в неделю.