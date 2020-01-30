СК предъявил обвинения полицейским из дела Голунова

Бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, задержанным в рамках дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса – в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы, куда поступили ходатайства Следственного комитета об аресте экс-полицейских. Максимальные наказания по каждой из трех статей – от семи до десяти лет колонии.

Обвиняемые – бывшие оперативники МВД Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Игорь Ляховец, участвовавшие в задержании Голунова. По версии следствия, в июне 2019 года обвиняемые сфабриковали улики по делу о незаконном сбыте наркотиков, возбужденном в отношении Ивана Голунова. СК считает, что полицейские незаконно приобрели и хранили наркотики, которые затем подбросили корреспонденту "Медузы". "Феофанов вместе с коллегами Коноваловым, Сергалиевым и Уметбаевым участвовал в составе организованной группы под руководством Ляховца с целью незаконного привлечения к уголовной ответственности Голунова. Не позднее 6 июня 2019 года они приобрели наркотические средства, которые подложили Голунову. В результате было возбуждено уголовное дело в отношение Голунова", – цитирует "Медиазона" выступление следователя в суде.

Экс-полицейские были задержаны 29 января. Как пишет "Коммерсант", Уметбаева доставили в Москву из Ростова-на-Дону, а Ляховца – из Сочи.

Вместе с ними на допрос в Следственный комитет был доставлен их руководитель – бывший глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров. На фоне обвинений в фальсификации материалов летом 2019 года Щиров заявлял, что в деле нет нестыковок и что сам он подвергается "эмоциональному прессингу" со стороны СМИ. После того, как с Голунова сняли обвинения, Щиров и сотрудники его отдела, а также руководители УВД по ЗАО и глава управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Москвы потеряли работу. Щиров, Коновалов, Феофанов и Уметбаев пытались восстановиться на службе через суд, но им было отказано в этом. Щиров пока проходит по делу в качестве свидетеля.

"Игорь Ляховец – бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. Сообщил, что следствие оказывает на него давление: ему предлагают оговорить себя и сотрудников, чтобы остаться на домашнем аресте. Если этого не произойдет, следователи обещают ему меру пресечения в виде ареста и помещение его в СИЗО. Сообщил, что в день задержания Голунова находился в отпуске и "лишь давал советы другим сотрудникам по телефону". Считает, что на суде "все предрешено". Виновным себя не признает. Говорит, что Голунов "был реабилитирован под давлением общественности", – пишет член московской общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, посетившая полицейских. – Бывший оперативник Уметбаев Максим виновным себя не признает. Сообщил, что в деле Голунова присутствовал только "полтора часа на обыске, ходил, пристегнутый наручником к Ивану Голунову, в задержании не участвовал". Сообщил о давлении со стороны следствия, которое также предлагает ему оговорить себя, чтобы получить более мягкую меру пресечения. Бывший оперативник Роман Феофанов сообщил, что вину не признает. Сообщил, что давление на него не оказывалось. Бывший оперативник Акбар Сергалиев отказался с нами общаться".

По словам источников "Новой газеты", директор ФСБ Александр Бортников анонсировал задержания и аресты по делу Голунова еще 21 января. Это произошло на расширенной коллегии УФСБ по Москве и Московской области, где подводились итоги 2019 года. Также Бортников заявил, что офицеры ФСБ не имеют отношения к аресту Голунова: "В прошлом году была предпринята попытка дискредитировать руководство управления. Распространенная информация [о причастности начальника УФСБ по Москве и Московской области Александра Дорофеева и офицера управления Марата Медоева к уголовному преследованию Голунова] по результатам комплексной проверки подтверждения не нашла. Виновные будут наказаны".

В материалах дела не уточняется, кто и зачем подбросил наркотики Голунову. Сам журналист не исключал, что уголовное преследование было связано с его расследованием о похоронном бизнесе. В нем упоминались, в частности, начальник управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев.