"Макдоналдс" отменил акцию c ценами 1990 года из-за коронавируса

"Макдоналдс" отменил акцию с бургером "Биг Мак" по три рубля, приуроченную к 30-летию открытия первого ресторана в России, из-за мер по борьбе с новым коронавирусом, жертвами которого в Китае стали уже более 170 человек.

Компания приняла такое решение после того, как власти столицы рекомендовали воздержаться от проведения общественных мероприятий, чтобы снизить риски распространения инфекции. Об этом сообщается на сайте сети ресторанов.

Акция должна была пройти в первом открытом в России ресторане сети "Макдоналдс" на Большой Бронной, 29. Планировалось, что 31 января блюда будут продаваться по ценам 1990 года. В компании заявили, что найдут другое время и способ, чтобы отпраздновать 30-летие работы в России. По словам генерального директора "Макдоналдс" в России, компания разделяет опасения московских властей относительно угрозы распространения вируса.

Ранее в четверг глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы с Китаем на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что с полуночи 31 января Россия сокращает железнодорожное сообщение с Китаем. В расписании останутся только поезда Москва – Пекин и Пекин – Москва. Они ходят дважды в неделю.

Также власти России временно прекратили выдачу электронных виз гражданам Китая.

О приостановке полётов в Китай заявили несколько крупных международных авиаперевозчиков.