Случаи заражения коронавирусом нового типа обнаружены уже во всех провинциях КНР, включая Гонконг. По состоянию на 30 января в Китае новой болезнью заболели более 7800 человек, из них по меньшей мере 170 человек умерли. Штамм вируса, названный 2019-nCoV, обнаружен также не менее чем в 17 странах, в том числе в США, Индии, Германии, Австралии, Франции, Таиланде, Филиппинах, ОАЭ и Южной Корее. Россия объявила, что в 0 часов 31 января полностью закроет сухопутную границу с КНР.

По прогнозам медиков, пик распространения болезни должен прийтись на середину февраля, с общим числом зараженных только в КНР в 15–24 тысячи человек.

29 января о приостановке полётов в Китай заявили несколько крупнейших международных авиакомпаний, в том числе British Airways, Lufthansa, Air Canada и American Airlines, но не "Аэрофлот". Россия, впрочем, с полуночи 31 января сокращает железнодорожное сообщение с Китаем. В расписании останутся только поезда Москва – Пекин и Пекин – Москва, отправляющиеся дважды в неделю. Кроме того, в пяти регионах российского Дальнего Востока – в Приморском крае, Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области – будет полностью закрыта сухопутная граница с КНР (что явно нанесет колоссальный ущерб бизнесу и торговым контактам).

Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Российский МИД выпустил специальное сообщение, в котором всем гражданам РФ настоятельно рекомендуется на неопределенное время отказаться от всех поездок в КНР. Кроме того, Москва временно перестанет выдавать визы гражданам КНР, в первую очередь туристам.

В Москве корпорация "Макдоналдс" на всякий случай отменила громко разрекламированную акцию с бургером "Биг Мак" по три рубля, намеченную на 31 января и приуроченную к 30-летию открытия первого ресторана в России. Праздник должен был пройти в первом открытом в России ресторане сети "Макдоналдс" на Большой Бронной. Планировалось, что в этот день все блюда там продавались бы по ценам 1990 года.

В итальянском порту Чивитавеккья недалеко от Рима из-за возможной угрозы эпидемии на борту поставлен в карантин один из крупнейших круизных лайнеров Средиземноморья Costa Smeralda, на борту которого находятся около 5 тысяч пассажиров и примерно 1200 человек команды. У одной супружеской пары, туристов из КНР, обнаружилась лихорадка и проблемы с дыханием. Любые контакты с судном пока блокированы властями.

Тем временем опасения финансистов и бизнесменов в связи с перспективами воздействия эпидемии на китайскую экономику, вторую по величине в мире, потрясают глобальные рынки. Акции всех азиатских корпораций и национальные валюты стран Азии сильно упали, так как число погибших растет, и удар по экономике Китая будет явно волновать весь мир в ближайшие месяцы. В списке крупнейших мировых компаний, временно остановивших все свои операции и производство в КНР, – Google и шведская IKEA. Частично приостановила деятельность в Китае и южнокорейская Samsung Electronics.

Власти и промышленники высказывают опасения, что миллионы китайских рабочих, которые пока праздновали наступление восточного Нового года, могут попытаться вернуться на работу на следующей неделе, несмотря на радикальные ограничения на поездки по стране, введенные Пекином, – и тем самым ускорить распространение эпидемии. По данным министерства промышленности КНР, в первом квартале этого года рост ВВП страны может упасть на 5 процентов или даже ниже.

Многие страны мира начали изолировать сотни своих граждан, на волне общей паники эвакуированных из китайского города Ухань и других мест, пораженных вирусом, – никто не знает, куда безопасно можно теперь поместить их на родине. Австралия, Южная Корея, Сингапур, Новая Зеландия и Индонезия будут изолировать эвакуированных как минимум на две недели, в то время как Соединенные Штаты и Япония планируют более короткие периоды "добровольной изоляции". Австралийские власти всерьез рассматривают, к примеру, вариант размещения эвакуированных на острове Рождества в Индийском океане, находящемся в 2600 километрах от побережья материка. В годы Второй мировой войны и после нее здесь располагался крупный лагерь японских военнопленных.

По словам одного индийского чиновника, ускоренное возвращение граждан Индии домой из КНР оказалось не лучшим сценарием, из-за риска заражения. Но давление со стороны индийских граждан, мечтавших поскорее сбежать из Китая (большинство – студенты и их семьи), заставило Дели послать самолеты для эвакуации. 30 января в индийском штате Керала заболел пневмонией, вызванной новым коронавирусом, один такой студент, учившийся в университете Уханя. Он сейчас находится в госпитале в изоляции. Сингапур заявил, что все 92 его гражданина, которых власти этого государства привезли домой, вместе с сопровождавшими их сотрудниками министерства иностранных дел доставлены либо в больницу, либо на карантин на 14 дней.

По словам официальных лиц в Вашингтоне, около 200 американцев, в основном дипломаты и их семьи, доставленные из Уханя 29 января, будут оставаться в изоляции на военной базе в Калифорнии в течение как минимум 72 часов. А министерство здравоохранения Японии заявило, что три японца из 206, эвакуированных в среду из Китая, были заражены, и у двух из них не было при этом никаких симптомов.

Улицы во многих китайских городах сегодня в основном пустынны, а туристические достопримечательности закрыты. Для того, чтобы войти в Пекине в кафе Starbucks, в обязательном порядке необходима маска и проверка температуры тела на входе. Интересно, что власти КНР уже пообещали наказывать в уголовном порядке всех заболевших или имеющих подозрения на заболевание новым коронавирусом, кто откажется лечиться и отправляться в медучреждения для карантина, а также плюющихся в других людей, чтобы их заразить.

О новом вирусе все еще многое неизвестно, но исследователи говорят, что он похож на Ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжелый острый респираторный синдром, или же атипичную пневмонию (SARS) – два инфекционных заболевания, которые появились в последние десятилетия и с которыми удалось справиться. Врачи и чиновники сферы общественного здравоохранения, как в самом Китае, так и в других странах Азии, США и Европе, подчеркивают, что для паники нет поводов, особенно на Западе, где риск передачи инфекции от человека к человеку остается крайне низким. Впрочем, такие заявления не останавливают всплесков самых разнообразных слухов и транслируемой в соцсетях чепухи и диких теорий заговора.

"Новый штамм вируса труднее поддается локализации в сравнении с аналогичными вирусами", – пишет сегодня швейцарская газета Tages-Anzeiger. "В семейство коронавирусов входит большое количество вирусов. Безобидные варианты есть и в Европе, они вызывают около 5 процентов простудных заболеваний", – рассказал газете вирусолог из Бернского университета Фолькер Тиль. Однако, по его словам, перенесенное простудное заболевание, вызванное коронавирусом, не защищает от нового вируса 2019-nCoV.

Семейство коронавирусов подразделяется на четыре группы. При этом SARS (атипичная пневмония), MERS (Ближневосточный респираторный синдром) и новый вирус относятся к одной группе. Геном нового вируса совпадает с геномом SARS примерно на 80 процентов, но новый коронавирус вызывает менее тяжелые заболевания, чем вирус SARS", – утверждает Tages-Anzeiger.

Люди во всем мире в панике скупают защитные медицинские маски и даже пытаются заменить их любыми суррогатами. Некоторые компании требуют их обязательного ношения от своих сотрудников. Но насколько они эффективны?

Чешская компания Respilon, которая, по мнению специалистов, производит весьма эффективные маски из "нановолокон" – и как раз в Китае, – в прошлом году по всему миру продала около 700 тысяч своих изделий. За последнюю неделю к компании поступило еще 7 миллионов заказов. Но есть проблема: деятельность Respilon сейчас почти парализована, так как ее заводы стоят из-за новогодних каникул и отпусков, продленных на неопределенное время Пекином в попытке сдержать распространение вируса.

Все вирусы достаточно малы, чтобы легко пройти через обычную медицинскую маску. При этом болезнетворные микроорганизмы обычно не распространяются по воздуху по одному. Чаще всего вирусы передаются от человека к человеку через выделения, капли от чихания или кашля. Эти капли попадают на руки и другие поверхности, где их касаются другие, которые затем трогают грязными руками собственные глаза, носы или рты. Но маски могут блокировать крупные капли от чихания или кашля, что означает, что они имеют определенную ценность. Кроме того, носящий маску не может коснуться своего носа и рта.

Однако все это не основано на тщательных исследованиях. По словам профессора Марка Дэнисона из американского Медицинского университетского центра имени Вандербильта в Нэшвилле, никто не сравнивал группы людей в масках и без масок, подвергая их воздействию нового вируса. Обзор исследований, проведенных в медицинских учреждениях в 2017 году, показал, что маски обеспечивают некоторую защиту от атипичной пневмонии, но авторы отметили, что "имеющиеся доказательства редки, а результаты противоречивы".

Лучший способ избежать заражения новым вирусом стар, как мир, говорит профессор Дэнисон: мыть руки с мылом и водой, а также использовать дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе. И, как ни забавно это звучит, дезинфицировать спиртом или крепкими спиртными напитками также и полость рта.