В Калининграде завели дело из-за мультфильма "Том и Джерри"

В Калининградской области полиция возбудила административное дело о демонстрации свастики за репост во "ВКонтакте". Местный житель Владислав Шенец разместил на своей странице сатирический видеоролик, в котором объединены кадры из мультфильма "Том и Джерри", изображения свастики, герба и мелодии гимна СССР. Об этом сообщил глава "Агоры" Павел Чиков.

Исследование ролика проводил заместитель начальника управления культуры города Черняховска по запросу ФСБ. Он пришел к выводу, что Шенец демонстрировал нацистскую атрибутику и символику. В исследовании не рассматривался вопрос, одобряется ли в ролике идеология фашизма и нацизма.

За репост другого отрывка из мультфильма "Том и Джерри" комиссия по делам несовершеннолетних в декабре оштрафовала жителя Курска на 30 тысяч рублей.

В ноябре 2019 года Госдума изменила закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Нацистская символика допустима, если она формирует негативное отношение к нацизму и отсутствуют признаки пропаганды.