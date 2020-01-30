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Рейс Пекин - Минск: "У нас все спокойно"

Рейс Пекин - Минск: "У нас все спокойно"
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Что говорят пассажиры из Китая, прилетевшие в Минск

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