Новый посол США в России посетил в СИЗО "Лефортово" Пола Уилана

Новый посол США в России посетил в СИЗО "Лефортово" американца Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже. По итогам визита Джон Салливан заявил, что здоровье арестованного ухудшается, а российские власти не оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Посол назвал это "недостойным обращением".

Салливан подчеркнул, что Уилана содержат под стражей уже 13 месяцев, но следователи так и не предъявили ни одной улики по его делу. Дипломат призвал как можно скорее освободить гражданина США. "Пришло время, чтобы этот кошмар закончился и чтобы Пол вернулся домой", – заявил посол.

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года. Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против России. По версии следователей, американец собирал в России секретную информацию. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Уилан своей вины не признает.

Летом 2019-го Полу Уилану было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Как предполагают адвокаты, судебное рассмотрение начнется не раньше весны.

У 49-летнего Уилана имеется гражданство США, Канады, Ирландии и Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в крупной американской компании BorgWarner, производящей комплектующие для автомобилей. Дважды участвовал в военной кампании в Ираке, в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом за причастность к хищениям, а затем уволен из вооруженных сил.