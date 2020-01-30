Один из бывших полицейских частично признал вину по делу Голунова

Бывший полицейский Максим Уметбаев, вместе с четырьмя другими бывшими сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками УВД по Западному административному округу Москвы, обвиняемый по делу журналиста Ивана Голунова, частично признал вину.

Об этом он заявил в четверг в Басманном суде Москвы, который избирает бывшим полицейским меру пресечения. Трансляцию из зала суда ведёт "Медиазона".

Уметбаев признался в том, что применил силу к задержанному Голунову – ударил его по лицу.

Обвинения в том, что он совместно с другими полицейскими подбросил журналисту наркотики, Уметбаев не признаёт.

Cуд отправил Уметбаева в СИЗО до конца марта, как и ещё троих бывших полицейских – Романа Феофанова, Дениса Коновалова и Игоря Ляховца, бывшего замначальника отдела. Их обвиняют по статьям о превышении полномочий с применением насилия, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Следствие утверждает, что полицейские незаконно приобрели наркотики и подбросили их журналисту "Медузы", чтобы продвинуться по службе. Версию о том, что провокация против Голунова была связана с его работой, следствие отрицает.

Трое бывших полицейских, выступивших в суде, не признали вину. Ляховец назвал дело политическим и дал понять, что до сих пор уверен в виновности Голунова.

Сейчас суд решает вопрос о мере пресечения ещё одному бывшему оперативнику Акбару Сергалиеву.

Экс-полицейские были задержаны 29 января.