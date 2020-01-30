Один из бывших полицейских частично признал вину по делу Голунова

Бывший полицейский Максим Уметбаев, вместе с четырьмя другими бывшими сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками УВД по Западному административному округу Москвы, обвиняемый по делу журналиста Ивана Голунова, частично признал вину.
Об этом он заявил в четверг в Басманном суде Москвы, который избирает бывшим полицейским меру пресечения. Трансляцию из зала суда ведёт "Медиазона".
Уметбаев признался в том, что применил силу к задержанному Голунову – ударил его по лицу.
Обвинения в том, что он совместно с другими полицейскими подбросил журналисту наркотики, Уметбаев не признаёт.
Cуд отправил Уметбаева в СИЗО до конца марта, как и ещё троих бывших полицейских – Романа Феофанова, Дениса Коновалова и Игоря Ляховца, бывшего замначальника отдела. Их обвиняют по статьям о превышении полномочий с применением насилия, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Следствие утверждает, что полицейские незаконно приобрели наркотики и подбросили их журналисту "Медузы", чтобы продвинуться по службе. Версию о том, что провокация против Голунова была связана с его работой, следствие отрицает.
Трое бывших полицейских, выступивших в суде, не признали вину. Ляховец назвал дело политическим и дал понять, что до сих пор уверен в виновности Голунова.
Сейчас суд решает вопрос о мере пресечения ещё одному бывшему оперативнику Акбару Сергалиеву.
Экс-полицейские были задержаны 29 января.
- Адвокат Феофанова Александр Шабуров в суде отметил, что, как следует из обвинения, в преступный сговор полицейские вступили 6 июня. Между тем постановление на осмотр места жительства журналиста было вынесено Мосгорсудом ещё в конце мая по представлению генерала Андрея Пучкова, главы УВД по ЗАО.
- "Полностью отрицаю свою вину, потому что тут нет никаких доказательств в совершении преступления. Ни меня, ни моих подчиненных. Арест – это давление на меня, психологическое и моральное. Мне уже сообщили, что мне создадут особые условия, чтобы память лучше восстанавливалась. Чтобы службе собственной безопасности было проще работать. Всем известно, что дело политическое, что освобождение Голунова – это не его заслуга и не адвоката", – заявил в суде Игорь Ляховец.
- По словам источников "Новой газеты", директор ФСБ Александр Бортников анонсировал задержания и аресты по делу Голунова еще 21 января. Это произошло на расширенной коллегии УФСБ по Москве и Московской области, где подводились итоги 2019 года. Также Бортников заявил, что офицеры ФСБ не имеют отношения к аресту Голунова: "В прошлом году была предпринята попытка дискредитировать руководство управления. Распространенная информация [о причастности начальника УФСБ по Москве и Московской области Александра Дорофеева и офицера управления Марата Медоева к уголовному преследованию Голунова] по результатам комплексной проверки подтверждения не нашла. Виновные будут наказаны".
- Сам журналист не исключал, что уголовное преследование было связано с его расследованием о похоронном бизнесе. В нем упоминались, в частности, начальник управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев.
- Задержание журналиста якобы за хранение наркотиков в июне прошлого года вызвало большой общественный резонанс. Спустя несколько дней с Голунова сняли обвинения и отпустили. Дело о наркотиках продолжали расследовать и при этом засекретили. В декабре президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что по делу есть подозреваемые. Только после слов Путина об этом же сообщил и Следственный комитет. Накануне стало известно о задержании полицейских.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.