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"Мы не должны позволить затуманить наш разум"

"Мы не должны позволить затуманить наш разум"
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В центре Москвы вечером 29 января возле здания постоянного представительства Дагестана прошла серия одиночных пикетов в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева, арестованного в Махачкале по обвинению в финансировании терроризма. Ранее российские журналисты записали коллективное видеообращение в поддержку Гаджиева, потребовав освободить коллегу. Они заявили, что уголовным делом власти пытаются запугать всю редакцию издания "Черновик", в котором работал арестованный.

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