"Мы не должны позволить затуманить наш разум"

В центре Москвы вечером 29 января возле здания постоянного представительства Дагестана прошла серия одиночных пикетов в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева, арестованного в Махачкале по обвинению в финансировании терроризма. Ранее российские журналисты записали коллективное видеообращение в поддержку Гаджиева, потребовав освободить коллегу. Они заявили, что уголовным делом власти пытаются запугать всю редакцию издания "Черновик", в котором работал арестованный.