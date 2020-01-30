Журнал "Звезда" вручил премии за 2019 год

Петербургский журнал "Звезда" в четверг вручил традиционные ежегодные премии лучшим своим авторам за публикации 2019 года.

Наталья Бонецкая награждена за эссе "Мережковский и революция". Мария Грехова удостоена премии за воспоминания "Взгляд в себя". В том же 2019-м под именем Людмилы Турандиной Грехова напечатала в "Звезде" материалы к истории административно-идеологической полемики в Пушкинском Доме начала 1980-х годов.

Прозаик Михаил Кураев оказался победителем с повестью "Когда пускался на дебют… Из записок беглого кинематографиста" и публицистикой "Круговорот, или Adventures of Rappaport". Отмечены стихи Михаила Окуня и Александра Егорова. Премию "За лучший дебют" получил Сергей Королев, опубликовавший письма писателя Леонида Добычина Лидии Варковицкой.

"Звезда" - старейший ежемесячный толстый журнал России, выходящий с 1924 года. Его возглавляет дуумвират – соредакторы Андрей Арьев и Яков Гордин.