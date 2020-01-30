В Грузии спорят о возможном визите Сергея Лаврова

Независимый депутат, бывший вице-спикер парламента Грузии Тамара Чугошвили выступила с инициативой провести предстоящее заседание Совета Европы не в Тбилиси как столице страны-председателя СЕ, а в Страсбурге.

Так она прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили с трибуны ПАСЕ о том, что грузинские власти "готовы перешагнуть" через закон "Об оккупации" ради визита в Грузию российской делегации. В том числе, главы МИД России Сергея Лаврова, который неоднократно приезжал в Абхазию и Южную Осетию без согласия грузинских властей.

Накануне лидеры всех крупных оппозиционных грузинских партий заявили о планах организовать в Тбилиси массовые акции протеста в случае приезда Сергея Лаврова и российской делегации. Они отметили, что против президента и премьер-министра Грузии возможен запуск процедуры импичмента за нарушение "закона об оккупации".

В июне прошлого года в Тбилиси произошли жесткие столкновения между полицией и демонстрантами, выступившими против визита в страну депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.