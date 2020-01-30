Суд выдворил гражданина Узбекистана, опасающегося пыток за гомосексуальность

Суд в Москве постановил выдворить из России гражданина Узбекистана Рустама Юсупова на родину, где ему может грозить преследование за гомосексуальность. Об этом Радио Свобода сообщила представитель комитета "Гражданское содействие" Дарья Манина.

Юсупова задержали 24 января. На него составили протокол о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию. Позже суд постановил выдворить Юсупова из России и оштрафовать на пять тысяч рублей.

По словам правозащитницы, Юсупов находился на территории России легально, он пытался получить убежище, но получил отказ и собирался его обжаловать. После отказа он мог находится в стране ещё три месяца. Правозащтники считают, что суд не оценил опасность, которой Юсупов может подвергнуться в Узбекистане. От полицейских потребовали проконтролировать выезд Юсупова за территорию России и отчитаться об этом до 10 февраля.



