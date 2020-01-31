Почти половина россиян считает, что Конституцию меняют под Путина

47 процентов россиян полагают, что предложенные президентом поправки в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", с которыми ознакомились "Ведомости".

44 процента опрошенных заявили, что верят словам президента о том, что поправки нужны для совершенствования управления государством в интересах большинства населения.

При этом, на вопрос социологов о том, слышали ли они что-либо о поправках в Конституцию, 22 процента респондентов заявили, что "хорошо осведомлены", 58 процентов - "что-то слышали", 20 процентов - "слышат первый раз".

Отвечая на вопрос о роли Конституции, чаще всего респонденты (30%) говорили, что документ ни на что не влияет, поскольку мало кто с ней считается. Количество тех, кто так считает, за пять лет выросло на 17 процентных пунктов и стало рекордным с 2005 года. Одновременно резко – с 48 процентов до 27 процентов уменьшилась доля тех, кто полагает, что Конституция гарантирует права и свободы граждан.