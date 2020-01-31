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Почти половина россиян считает, что Конституцию меняют под Путина

47 процентов россиян полагают, что предложенные президентом поправки в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", с которыми ознакомились "Ведомости".

44 процента опрошенных заявили, что верят словам президента о том, что поправки нужны для совершенствования управления государством в интересах большинства населения.

При этом, на вопрос социологов о том, слышали ли они что-либо о поправках в Конституцию, 22 процента респондентов заявили, что "хорошо осведомлены", 58 процентов - "что-то слышали", 20 процентов - "слышат первый раз".

Отвечая на вопрос о роли Конституции, чаще всего респонденты (30%) говорили, что документ ни на что не влияет, поскольку мало кто с ней считается. Количество тех, кто так считает, за пять лет выросло на 17 процентных пунктов и стало рекордным с 2005 года. Одновременно резко – с 48 процентов до 27 процентов уменьшилась доля тех, кто полагает, что Конституция гарантирует права и свободы граждан.

  • О плане изменить Конституцию России Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. В частности, президент предложил установить приоритет российской Конституции над международным законодательством и закрепить в ней статус и роль возрождённого им Госсовета. Оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечёт срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и, таким образом, остаться у власти.​
  • Одновременно с этим Путин назначил рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию, в которую вошли 75 человек. Они уже предложили ввести в основной закон страны больше ста новых пунктов.​ Среди них – переименование должности президента в "верховного правителя", утверждение православия в качестве основной религии страны, а также закрепление за Россией статуса "державы-победительницы" во Второй мировой войне.
  • Законопроект о поправках в Конституцию единогласно приняла в первом чтении Государственная дума России. Второе чтение назначено на 11 февраля, однако не исключён его перенос на более поздний срок.

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