В Китае от заражения коронавирусом умерли более 200 человек

В Китае, по стоянию на утро 31 января, умерли 213 человек, заболевшие пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает China Global Television Network. Выздоровел 171 человек.

Коронавирусом в Китае заражены более 9 тысяч человек. Ещё у около 32 тысяч человек подозревают наличие заболевания.

Между тем, как передало агентство Синьхуа, государственное управление контроля над лекарственными средствами КНР одобрило новую продукцию для выявления коронавируса нового типа

Вирус обнаружен уже в 18 странах. Число заразившихся за пределами Китая превысило 100.

30 января Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.

Эпидемия началась в конце декабря в китайском городе Ухань в провинции Хубей. Многие страны вывозят оттуда своих граждан и временно приостанавливают выдачу виз китайским туристам. Крупные мировые авиакомпании приостанавливают полёты в КНР. Российские власти распорядились закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.

В России пока не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

Между тем, в Свердловской области граждане КНР и побывавшие в Китае россияне пожаловались в Роспотребнадзор, что их не пускают на работу, в кафе, гостиницы, а их детям запрещают посещать школы и детские сады. Об этом сообщило региональное управление ведомства.