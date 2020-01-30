ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за нового типа коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за распространения нового типа коронавируса за пределами Китая. При этом глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что пока нет веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю.

Число заразившихся за пределами КНР превысило 100 человек. Вирус обнаружен уже в 18 странах. В самом Китае по состоянию на четверг, 30 января, заболели около восьми тысяч человек. 170 человек умерли. 1370 случаев заражения определены как крайне тяжёлые. Более 12 тысяч человек находятся под наблюдением с подозрением на коронавирус.

У берегов Италии 30 января оказался временно заблокирован круизный лайнер. Это произошло после того, как у семейной пары из Китая заподозрили коронавирус. Первые анализы дали отрицательные результаты, но для окончательного диагноза медикам нужны ещё сутки. Всего на борту судна находятся шесть тысяч пассажиров, включая 67 россиян. Всем пассажирам лайнера запрещено сходить на берег. Информации о порядке высадки пока не поступало.

Эпидемия началась в конце декабря в китайском городе Ухань. Многие страны вывозят оттуда своих граждан и временно приостанавливают выдачу виз китайским туристам. Крупные мировые авиакомпании приостанавливают полёты в КНР. Российские власти распорядились закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.

В самом Китае остаются закрытыми из-за карантина несколько городов с населением примерно в 60 миллионов жителей. Также ранее стало известно, что заболевание распространилось по всем китайским провинциям.

Специалисты главной государственной китайской лаборатории по диагностике и лечению инфекционных заболеваний заявили, что на тестирование вакцины против вируса понадобится не менее трёх месяцев.