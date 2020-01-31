ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России и Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по выполнению рядом стран-членов организации своих обязательств в 2019 году.

В документе ПАСЕ призвала Россию выполнять Минские соглашения, прекратить военное вмешательство на востоке Украины и прекратить незаконную аннексию Крыма. Организация также отметила негативные процессы в области демократии и прав человека, в частности, нарушение прав представителей ЛГБТ в Чечне.

Российская делегация заявила, что не согласна с текстом резолюции. Москва свою причастность к конфликту в Донбасса отвергает, а аннексию Крыма называет "восстановлением исторической справедливости.

В числе прочих свои претензии ПАСЕ высказала в адрес Украины. Ассамблея указала Киеву на нападения на журналистов и гражданских активистов и призвала к полному и прозрачному расследованию всех случаев насилия. Авторы документа также указывают на необходимость реформирования правовой базы, регулирующей деятельность Верховного суда и органов судебного самоуправления на Украине.

Всего в резолюции говорится о десяти странах, среди которых, в частности, Молдавия, Армения, Грузия и Азербайджан.

Российская делегация вернулась в ПАСЕ в прошлом году, после нескольких лет отсутствия. С неё сняли ограничения, введённые в связи с аннексией Крыма. На сессии в январе права российской делегации были оспорены представителями нескольких стран. Однако ПАСЕ полностью подтвердила полномочия России.