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Лицом к событию

Он какими документами позатыкает рты? Эфир в 19:05

Владимир Путин на встрече с ветеранами обещает "заткнуть поганые рты документами". 18 января 2020

О "неудобных" засекреченных архивах - Никита Петров, Сергей Мироненко и Александр Гольдфарб

"Путин — это великий актер, чему он научился в свое время, когда его научили работать с агентурой в школе КГБ. Это не эмоция — это игра. Цель этой игры — возбудить эмоции в массах, поскольку наступает неопределенность некоторая в связи с его возрастом, с 2024 годом и экономическим положением, поэтому нужно возбуждать в народных массах гнев, неважно, против кого". Почему президент РФ с такой ненавистью ополчился на зарубежных историков? Чем он попытается их переубедить? Какие документы и по каким причинам остаются заскреченными? В эфире историк "Мемориала" Никита Петров, научный руководитель Государственного архива РФ Сергей Мироненко, публицист и общественный деятель Александр Гольдфарб. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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