Он какими документами позатыкает рты? Эфир в 19:05

"Путин — это великий актер, чему он научился в свое время, когда его научили работать с агентурой в школе КГБ. Это не эмоция — это игра. Цель этой игры — возбудить эмоции в массах, поскольку наступает неопределенность некоторая в связи с его возрастом, с 2024 годом и экономическим положением, поэтому нужно возбуждать в народных массах гнев, неважно, против кого". Почему президент РФ с такой ненавистью ополчился на зарубежных историков? Чем он попытается их переубедить? Какие документы и по каким причинам остаются заскреченными? В эфире историк "Мемориала" Никита Петров, научный руководитель Государственного архива РФ Сергей Мироненко, публицист и общественный деятель Александр Гольдфарб. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева