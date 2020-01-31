В Петербурге рухнула крыша СКК, под завалами могут быть люди

В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса 31 января рухнула крыша и часть здания. При этом, предположительно, один рабочий погиб, а под завалами могут оставаться люди.

На видеотрансляции, которую ​вёл сайт "Фонтанка", видно, что крыша начала рушиться неожиданно. Один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает о "пострадавших" в результате инцидента, не уточняя их числа. В МЧС заявили, что под завалами могут находиться рабочие.

Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" сносят, как утверждается, чтобы построить на его месте новую ледовую арену. При этом проект ранее предполагал реконструкцию здания, а активисты боролись против его сноса. Они считали, что действия властей и потенциального концессионера – компании "СКА Арена" – позволяют думать, что здание все же снесут. Считается, что в проекте заинтересован Геннадий Тимченко, являющийся президентом хоккейного клуба "СКА", пишет Север.Реалии.

Здание СКК было построено в 1979 году. При строительстве использовались уникальные инженерные решения: оно держалось на 56 несущих колоннах, на которых висела стальная кровля. Градозащитники предлагали включить спортивно-концертный комплекс "Петербургский" в реестр объектов культурного наследия. Им отказали, сославшись на то, что с момента постройки комплекса не прошло 40 лет. На момент подачи заявки ему было 39 лет.