Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Петербурге рухнула крыша СКК, под завалами могут быть люди

Скриншот видео "Фонтанки"

В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса 31 января рухнула крыша и часть здания. При этом, предположительно, один рабочий погиб, а под завалами могут оставаться люди.

На видеотрансляции, которую ​вёл сайт "Фонтанка", видно, что крыша начала рушиться неожиданно. Один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает о "пострадавших" в результате инцидента, не уточняя их числа. В МЧС заявили, что под завалами могут находиться рабочие.

Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" сносят, как утверждается, чтобы построить на его месте новую ледовую арену. При этом проект ранее предполагал реконструкцию здания, а активисты боролись против его сноса. Они считали, что действия властей и потенциального концессионера – компании "СКА Арена" – позволяют думать, что здание все же снесут. Считается, что в проекте заинтересован Геннадий Тимченко, являющийся президентом хоккейного клуба "СКА", пишет Север.Реалии.

Здание СКК было построено в 1979 году. При строительстве использовались уникальные инженерные решения: оно держалось на 56 несущих колоннах, на которых висела стальная кровля. Градозащитники предлагали включить спортивно-концертный комплекс "Петербургский" в реестр объектов культурного наследия. Им отказали, сославшись на то, что с момента постройки комплекса не прошло 40 лет. На момент подачи заявки ему было 39 лет.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG