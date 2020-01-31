В Петербурге при демонтаже рухнули стены и крыша СКК

Спасатели в Санкт-Петербурге обнаружили тело 29-летнего сварщика Матвея Кучерова, который погиб в пятницу при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский" во время работ по его демонтажу. На видеотрансляции, которую ​вёл сайт "Фонтанка", видно, что крыша начала рушиться неожиданно. Один из рабочих, который работал на крыше, не успел запрыгнуть в строительную люльку и упал вниз вместе с рушащимися конструкциями здания. Против сноса СКК и за внесение его в список выявленных объектов культурного наследия боролись градозащитники Петербурга. Демонтаж крыши, приведший к незапланированному обрушению здания, начался 31 января - накануне очередной подачи документов в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и намеченного на выходные согласованного митинга против сноса СКК.