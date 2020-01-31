В Петербурге при демонтаже рухнули стены и крыша СКК
Спасатели в Санкт-Петербурге обнаружили тело 29-летнего сварщика Матвея Кучерова, который погиб в пятницу при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский" во время работ по его демонтажу. На видеотрансляции, которую вёл сайт "Фонтанка", видно, что крыша начала рушиться неожиданно. Один из рабочих, который работал на крыше, не успел запрыгнуть в строительную люльку и упал вниз вместе с рушащимися конструкциями здания. Против сноса СКК и за внесение его в список выявленных объектов культурного наследия боролись градозащитники Петербурга. Демонтаж крыши, приведший к незапланированному обрушению здания, начался 31 января - накануне очередной подачи документов в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и намеченного на выходные согласованного митинга против сноса СКК.