В Сенате пройдёт голосование о свидетелях по делу об импичменте

В Сенате США на процессе об импичменте президента Дональда Трампа в пятницу, как ожидается, состоится голосование о том, будут ли вызваны дополнительные свидетели.
Если Сенат отвергнет предложение о вызове свидетелей, уже завтра процесс может быть завершён голосованием по вопросу об отстранении Трампа от должности. Как ожидается, в этом случае большинство сенаторов выскажется против отстранения, отвергнув обвинения, выдвинутые ранее против Трампа Палатой представителей.
Если же будет принято решение вызвать свидетелей или запросить дополнительные материалы, процесс может затянуться.
Последние сообщения из Вашингтона позволяют предположить, что республиканцам - именно от этой партии Трамп был избран президентом - удастся заблокировать предложение демократов вызвать дополнительных свидетелей, таких как бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Демократам необходимы голоса 51 сенатора, но у них только 47 сенаторов. Из 53-х республиканцев пока только Митт Ромни, давний оппонент Трампа, и Сьюзен Коллинз заявили, что могут проголосовать за вызов свидетелей. Напротив, сенатор Ламар Александер, на голос которого рассчитывали демократы, заявил, что будет голосовать против.
- Ранее в ходе процесса обе стороны представили свои аргументы. Конгрессмены-демократы пытались убедить Сенат, что заморозка Трампом помощи Украине летом прошлого года была давлением на власти этой страны с целью добиться от них расследования против бывшего вице-президента США и возможного соперника Трампа на выборах президента Джо Байдена. Тем самым, по их мнению, Трамп нарушил свою присягу и злоупотребил полномочиями.
- Юристы президента привели различные аргументы в его защиту. Они говорили, в частности, что Трамп имел полное право просить Украину проверить подозрения в коррупции в отношении Байдена, обвиняли демократов в стремлении поставить под сомнение итоги президентских выборов 2016 года, а также утверждали, что, даже если действия Трампа не были правильными, они не были преступными - а импичмент по конституции предусмотрен только за преступления. Специалисты по конституционному праву разошлись в оценках последнего аргумента.
- Вопрос о вызове свидетелей зазвучал с новой силой после того, как New York Times сообщила, что Болтон в своих пока не опубликованных мемуарах писал, что Трамп лично увязывал заморозку помощи Украине и расследование против Байдена. Трамп и большинство республиканцев, однако, подвергли утверждения Болтона сомнению. Обсуждался вариант, что демократы вызовут Болтона, а республиканцы - свидетеля по своему выбору, например Джо Байдена или его сына. Однако и о нём стороны не договорились.