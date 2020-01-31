В Сенате пройдёт голосование о свидетелях по делу об импичменте

В Сенате США на процессе об импичменте президента Дональда Трампа в пятницу, как ожидается, состоится голосование о том, будут ли вызваны дополнительные свидетели.

Если Сенат отвергнет предложение о вызове свидетелей, уже завтра процесс может быть завершён голосованием по вопросу об отстранении Трампа от должности. Как ожидается, в этом случае большинство сенаторов выскажется против отстранения, отвергнув обвинения, выдвинутые ранее против Трампа Палатой представителей.

Если же будет принято решение вызвать свидетелей или запросить дополнительные материалы, процесс может затянуться.

Последние сообщения из Вашингтона позволяют предположить, что республиканцам - именно от этой партии Трамп был избран президентом - удастся заблокировать предложение демократов вызвать дополнительных свидетелей, таких как бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Демократам необходимы голоса 51 сенатора, но у них только 47 сенаторов. Из 53-х республиканцев пока только Митт Ромни, давний оппонент Трампа, и Сьюзен Коллинз заявили, что могут проголосовать за вызов свидетелей. Напротив, сенатор Ламар Александер, на голос которого рассчитывали демократы, заявил, что будет голосовать против.