Все рейсы из Китая переводят в "Шереметьево". В S7 это критикуют

Российская авиакомпания S7 раскритиковала планы властей России ограничить авиасообщение с Китаем только рейсами "Аэрофлота" и китайских авиаперевозчиков и сузить географию полётов в Китай до московского аэропорта "Шереметьево".
Об ограничениях, которые будут введены с 1 февраля, ранее заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.
Ограничения связаны со вспышкой в Китае пневмонии, вызываемой новым коронавирусом. В связи со вспышкой коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию. В пятницу были зарегистрированы первые два случая болезни в России, заболели граждане Китая в Тюмени и Забайкалье.
Сообщается, что все рейсы на китайском направлении будут приниматься и отправляться только в терминале F московского аэропорта "Шереметьево". Все другие рейсы оттуда перенесут. В терминале будут дежурить медики, которые будут проверять пассажиров на наличие симптомов инфекции, вызываемой коронавирусом. Летать из "Шереметьево" в четыре города КНР будут только "Аэрофлот" и несколько китайских авиакомпаний.
В пресс-службе S7 назвали нецелесообразным концентрацию всех рейсов в Китай и из Китая в "Шереметьево", - сообщает РБК. В компании отметили, что наибольший поток её пассажиров в Китай и из Китая идёт через города Сибири и Дальнего Востока. Если вместо прямых рейсов они будут лететь с пересадкой в Москве, это, по мнению авиакомпании, только увеличит вероятность контакта с кем-либо, кто уже заражен вирусом. В компании заявили, что пока не получали документов о запрете полётов.
В другой авиакомпании - "Уральские авиалинии" - заявили, что с 1 февраля приостанавливают выполнение регулярных рейсов в Китай. Компания планирует выполнить ряд чартерных рейсов для вывоза из Китая российских туристов.
Голикова ранее заявила, что российские власти эвакуируют граждан РФ из эпицентра распространения вируса - китайского города Уханя и провинции Хубэй, если те изъявят такое желание. По данным российских властей, там находятся 641 россиянин. В случае возвращения на родину, им придётся пройти двухнедельный карантин, — сообщила Голикова.
- Россия стала 23 страной, в которой зафиксирована болезнь. Первые случаи в пятницу были выявлены в Великобритании и Швеции. По состоянию на день пятницы, инфекция была выявлена почти у десяти тысяч человек. Погибли 213 человек, все они жители континентального Китая. Многие страны мира принимают меры по недопущению распространения заболевания, в частности, ограничивают авиасообщение с Китаем. О временной отмене рейсов отменили British Airways, Lufthansa, крупные американские авиакомпании - Delta, United и American.
- Хотя летальность инфекции, вызываемой новым коронавирусом, ниже, чем при эпидемии атипичной пневмонии, медики опасаются того, что инфекция легче передаётся от человека к человеку. Аналитики международного агентства Moody's высказывают мнение, что пандемия коронавируса - если она случится - может оказаться для мировой экономики более разрушительной, чем кризис 2008 года. Опасения в связи с эпидемией уже привели к падению фондовых индексов и снижению мировых цен на промышленные металлы, а сокращение торговых связей с Китаем неизбежно приведёт к замедлению роста мировой экономики.
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