Все рейсы из Китая переводят в "Шереметьево". В S7 это критикуют

Российская авиакомпания S7 раскритиковала планы властей России ограничить авиасообщение с Китаем только рейсами "Аэрофлота" и китайских авиаперевозчиков и сузить географию полётов в Китай до московского аэропорта "Шереметьево".

Об ограничениях, которые будут введены с 1 февраля, ранее заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

Ограничения связаны со вспышкой в Китае пневмонии, вызываемой новым коронавирусом. В связи со вспышкой коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию. В пятницу были зарегистрированы первые два случая болезни в России, заболели граждане Китая в Тюмени и Забайкалье.

Сообщается, что все рейсы на китайском направлении будут приниматься и отправляться только в терминале F московского аэропорта "Шереметьево". Все другие рейсы оттуда перенесут. В терминале будут дежурить медики, которые будут проверять пассажиров на наличие симптомов инфекции, вызываемой коронавирусом. Летать из "Шереметьево" в четыре города КНР будут только "Аэрофлот" и несколько китайских авиакомпаний.

В пресс-службе S7 назвали нецелесообразным концентрацию всех рейсов в Китай и из Китая в "Шереметьево", - сообщает РБК. В компании отметили, что наибольший поток её пассажиров в Китай и из Китая идёт через города Сибири и Дальнего Востока. Если вместо прямых рейсов они будут лететь с пересадкой в Москве, это, по мнению авиакомпании, только увеличит вероятность контакта с кем-либо, кто уже заражен вирусом. В компании заявили, что пока не получали документов о запрете полётов.

В другой авиакомпании - "Уральские авиалинии" - заявили, что с 1 февраля приостанавливают выполнение регулярных рейсов в Китай. Компания планирует выполнить ряд чартерных рейсов для вывоза из Китая российских туристов.

Голикова ранее заявила, что российские власти эвакуируют граждан РФ из эпицентра распространения вируса - китайского города Уханя и провинции Хубэй, если те изъявят такое желание. По данным российских властей, там находятся 641 россиянин. В случае возвращения на родину, им придётся пройти двухнедельный карантин, — сообщила Голикова.