Белый дом ослабил ограничения на применение противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп ослабил ограничения на применение противопехотных мин армией США. Как отмечает Reuters, ограничения были введены во время президентства Барака Обамы. Нынешний президент Трамп заявляет, что политика предыдущей администрации в вопросе о минах поставила американские войска в невыгодное положение.



Послабление в использовании противопехотных мин, объявленное Трампом, вызвало критику со стороны тех, кто настаивает на контроле над вооружениями. Оппоненты Трампа заявляют, что республиканский президент намерен покончить с политикой своего предшественника-демократа.



Противопехотные мины представляют для гражданского населения большую опасность в течение многих лет после завершения конфликта.



Администрация Барака Обамы объявила в 2014 году об отказе от производства или приобретения другими способами противопехотных мин. Тогда же было решено исключить из хранения существовавшие тогда запасы таких мин, поскольку они за время хранения могут потерять боевые качества. США также запретили применение противопехотных мин за пределами Корейского полуострова.



В заявлении, выпущенном Белым домом в пятницу 31 января, говорится: Пентагон установил, что действовавшие до сих пор ограничения ставили американские войска в уязвимое положение.



Это решение позволит командирам воюющих подразделений, в чрезвычайных отделениях, устанавливть мины, которые специально созданы для защиты мирных жителей от непреднамеренного причинения им вреда, говорится в заявлении Белого дома.



Ранее в пятницу министр обороны США Марк Эспер сказал, что противопехотные мины - важное средство защиты, необходимое армии США.