Конституция и коррупция. Григорий Машанов – с оценками поправок

Стремительная конституционная реформа серьезно меняет государственное устройство России: главным образом, немного усиливает парламент и значительно усиливает президента. Мнения о поправках самые разные: кто-то полагает, что это конституционный переворот, кто-то расценивает новации как подготовку к мирной передаче власти, кто-то восхищается стилистикой кавалерийского наскока на Основной закон страны. Для меня важны поправки, которые должны серьёзно повлиять на борьбу с коррупцией в России. Движение Transparency International считает, что коррупция – любое злоупотребление вверенной народом властью для получения личной выгоды. Будем помнить об этом определении дальше, чтобы понимать, при чём тут вообще коррупция.

Некоторые поправки выглядят неплохо. На уровне Конституции закрепляется, что в исключительном ведении федерации (то есть без участия регионов) устанавливаются условия, при которых нельзя поступить на государственную службу и занимать государственные должности, то есть становиться судьями, депутатами, губернаторами, мэрами и так далее. Отныне федеральная власть получит полное конституционное право фильтровать кандидатов на важнейшие региональные управленческие посты. Одновременно с этим в Конституции легализуются запреты на иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране для чиновников и политиков. А если у вас вообще когда-либо были вид на жительство или гражданство другой страны, то президентом России вам не стать. Раньше вставал вопрос, насколько это соотносится с равенством всех российских граждан независимо от того, есть ли у них иное гражданство. В теории это можно было попробовать оспорить в Конституционном суде России.

Для борьбы с коррупцией эти поправки хороши: такие запреты делают значительно менее выгодной покупку зарубежной недвижимости, за которую многие страны бонусом дают вид на жительство или даже гражданство. А без иностранного гражданства чиновнику сложнее скрыться в другой стране от российского правосудия, если вдруг возникнут проблемы. С другой стороны, Европейский суд по правам человека суд считает: нельзя дискриминировать людей только по тому признаку, что у человека есть иное гражданство. В ближайшие годы ЕСПЧ вынесет решение по жалобе политика Владимира Кара-Мурзы – единственного россиянина, который оспорил запрет на занятие государственной должности лицам с иностранным гражданством. Возможно, ради таких случаев и вносят поправки, благодаря которым Конституционный суд сможет признать решение ЕСПЧ противоречащим Основному закону страны и, соответственно, неисполнимым.

Поправки отменяют необходимость согласовывать кандидатуры региональных прокуроров с парламентами субъектов Федерации. Таким образом прокурорская вертикаль окончательно переходит в федеральное управление. Можно ожидать, что прокуроры станут менее зависимы от региональных элит и больше от федеральных. А значит, будет больше громких уголовных дел.

Одно из самых коррупциогенных изменений вводит право президента вносить в Совет Федерации представление на увольнение судей высших судов, а также судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими "порочащего честь и достоинство судьи" поступка. Вне зависимости от того, как это право будет прописано в конкретном законе о статусе судей, оно позволит уволить любого неугодного судью в обход судейского сообщества, квалификационной коллегии судей. Очевидно, что президент будет вносить те представления, которые подготовит его администрация, а значит, таким образом кремлёвские чиновники смогут расправляться с чересчур дерзкими и независимыми (такие ещё иногда встречаются в гражданских делах) судьями.

Немного улучшая ситуацию с борьбой против коррупции в нормативном плане, внесённые в Основной закон поправки в то же время отбрасывают нас на много шагов назад

Президент также получает право внести любой принятый закон на рассмотрение в Конституционный суд, и если тот признает закон неконституционным, то он будет отклонен. Это вето нельзя преодолеть квалифицированным парламентским большинством. Сейчас этот механизм не особо актуален, но в будущем может вылиться в право неограниченного вето президента, которое невозможно преодолеть. Конституционный суд уже много раз демонстрировал, как он умеет толковать конституционность с учетом политической обстановки, ведь именно президент вносит кандидатуры судей на назначение и увольнение. Такой способ формирования Конституционного суда даже в потенциально враждебном Совете Федерации обеспечивал бы послушность судей президенту. Значит, именно президент (а точнее, его администрация) может получить выгоду от того, пройдёт тот или иной закон или нет.

На этом фоне не так уж существенна оговорка в отношении президента про два срока "подряд". По идее, она ограничивает и ослабляет президентскую власть, но как это реально сработает, можно будет узнать не раньше 2030 года, когда закончится срок полномочий первого президента после Владимира Путина.

Парламент теперь будет утверждать не только премьер-министра, но вице-премьеров и министров. При независимом парламенте такая ситуация ослабила бы власть президента и снизила бы коррупционные риски при назначении на должности, так как потребовала бы согласования кандидатур с большим кругом лиц. Наконец, в обновленной версии Конституции провозглашается единство государственной и муниципальной власти. Это открывает, в теории, возможность оправдывать дальнейшее усиление контроля за муниципалитетами со стороны государства, с усилением контроля за финансовыми потоками, соответственно.

Немного улучшая ситуацию с борьбой против коррупции в нормативном плане, внесённые в Основной закон поправки в то же время отбрасывают нас на много шагов назад. Усиление президентской власти, ослабление власти судебной, снижение роли региональных и муниципальных властей ещё сильнее увеличивают концентрацию власти в одних руках, а значит, повышают риск злоупотреблений и коррупции на самом высоком уровне. На мой взгляд, поправки в текущем виде принесут больше вреда, чем пользы в плане борьбы с разложением власти.

Григорий Машанов – юрист некоммерческой организации "Трансперенси Интернешнл – Россия"

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