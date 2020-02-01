ТМК предупредила инвесторов о рисках из-за разногласий во власти РФ

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, предупреждает потенциальных инвесторов, что политические реформы в России, а также "любые дальнейшие изменения в российском правительстве или его программе реформ или отсутствие консенсуса" в руководстве страны могут привести к политической нестабильности и ухудшению инвестиционного климата.

О возможных рисках для российской экономики сказано в предварительной версии проспекта еврооблигаций ТМК - сообщает РБК. "Любые будущие политические реформы или нестабильность могут привести к неопределенности среди инвесторов" - говорится в документе. В качестве потенциальных признаков нестабильности в нём упомянуты протесты против повышения пенсионного возраста и недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.

В компании пояснили, что документ призван представить максимальный перечень возможных рисков для инвесторов при разных вариантах развития событий в политике и экономике. При этом в 2013 году, когда ТМК выпускала свои евробонды, в их проспекте о возможных разногласиях в высших эшелонах власти не говорилось.



ТМК является одним из крупнейших российских поставщиков труб для бурения и эксплуатации скважин. Помимо прочего, она поставляет трубы в США и Канаду.