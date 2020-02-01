ТМК предупредила инвесторов о рисках из-за разногласий во власти РФ

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, предупреждает потенциальных инвесторов, что политические реформы в России, а также "любые дальнейшие изменения в российском правительстве или его программе реформ или отсутствие консенсуса" в руководстве страны могут привести к политической нестабильности и ухудшению инвестиционного климата.
О возможных рисках для российской экономики сказано в предварительной версии проспекта еврооблигаций ТМК - сообщает РБК. "Любые будущие политические реформы или нестабильность могут привести к неопределенности среди инвесторов" - говорится в документе. В качестве потенциальных признаков нестабильности в нём упомянуты протесты против повышения пенсионного возраста и недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
В компании пояснили, что документ призван представить максимальный перечень возможных рисков для инвесторов при разных вариантах развития событий в политике и экономике. При этом в 2013 году, когда ТМК выпускала свои евробонды, в их проспекте о возможных разногласиях в высших эшелонах власти не говорилось.
ТМК является одним из крупнейших российских поставщиков труб для бурения и эксплуатации скважин. Помимо прочего, она поставляет трубы в США и Канаду.
- 15 января президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию России. В тот же день ушло в отставку правительство Дмитрия Медведева. Многие комментаторы расценивают эти события как подготовку к 2024 году, когда Путин должен покинуть пост президента, и поиски новой конфигурации российской власти. Оппозиция опасается, что подлинная цель Путина - сохранить власть и после ухода из президентов.
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