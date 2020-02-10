Разруха в головах. Ефим Фиштейн – о либеральных посылах

Прочитав Михаила Булгакова, все мы знаем, что разруха начинается не в клозетах, а в головах. Иными словами, понятие это не сугубо народно-хозяйственное, а скорее метафизическое. Бывает так: сильная мысль развивается на редкость складно, из причины обязательно вытекает ожидаемое следствие, стройность мышления не нарушается противоречиями, а если какие и возникают, то они тут же разрешаются, вся аргументация слаженна, однонаправленна и не допускает возражений. Потом по неизвестным причинам происходит сбой, мысль сворачивает в ложную колею, идёт по кругу, зацикливается и крутится вхолостую, всякий раз возвращаясь в одну и ту же точку. Каждый, кто когда-нибудь крепко выпивал, знает это состояние: невозможно убедить собеседника в своей правоте именно потому, что трудно довести мысль до конца, проскочить роковой поворот, всасывающий в блудное завихрение. Вполне вероятно, что подобное короткое замыкание разума свойственно не только отдельным личностям, но и целым коллективам.



Приведу конкретный пример того, как подобное состояние мыслей ведет к появлению трудноразрешимых социальных головоломок. Рискну повторить общеизвестное: умонастроения большинства израильских и американских евреев почему-то не совпадают и не стыкуются по многим пунктам. И, говоря об Америке, я, конечно, имею в виду не тех, кто родом из России, а "правильных" американцев – гарвардских краснодипломников, победителей олимпиад и избирателей Демократической партии. Очень часто это становится причиной свар и раздоров, порой разделяющих друзей и располовинивающих семьи. Американские евреи не могут взять в толк следующего: как могут израильтяне уважать такого человека, как Дональд Трамп. Согласно последним опросам, высокую оценку Трампу-политику дают более двух третей израильтян. Те в свою очередь отказываются понимать, как могут их американские соплеменники примерно в таком же соотношении желать отставки Трампа и голосовать за демократов, среди которых стремительно растет доля ненавистников Израиля и вообще высокоидейных антисемитов.

Это, конечно, явление странное, но не то, которое можно назвать заворотом мозгов или, если хотите, интеллектуальной разрухой. Разруха начинается, когда доброжелательные израильтяне пытаются постичь причины такого состояния умов своих американских родственников. При этом они исходят из предположения, что ложное восприятие действительности идёт от недопонимания. Либеральные американцы, мол, преданы идеалам морального государства и всякий раз заблуждаются, когда с этими идеалами подступаются к решению проблем Ближнего Востока. Лезут как бы в чужой монастырь со своим уставом, не в силах уразуметь, что восточная ментальность до высокой западной идейности еще не доросла. Отсюда и все политические провалы.

Разве Билл Клинтон или, скажем, Барак Обама не пытались импортировать в беспокойный регион мир и дружбу, как их понимают в кампусе Гарвардского университета? Разве их усилия не увенчались оглушительным пшиком, который, однако же, никого и ничему не научил? Впрочем, и неоконсерваторы Джорджа Буша потерпели постыдный провал, когда попытались навязать ту же замечательную университетскую грамоту военной силой. Казалось бы, не сыскать ярче примера несостоятельности духоподъемного подхода к ближневосточным делам, чем была "арабская весна". В души даже самых отъявленных скептиков тогда закрадывалось сомнение: а что если на этот раз демократия сработает? Получилось, однако же, с точностью до наоборот, и теперь непросто развести оба события в стороны: мол, сама по себе "арабская весна" была явлением высоко положительным, источником надежд на прекрасное будущее, и к последовавшей кровавой бане она не имеет ровным счетом никакого отношения. Братоубийственная резня, распад государственности и наступление разрухи на всем пространстве от Ливии до Афганистана случились якобы по другим причинам – каким, это науке пока неизвестно. Об этой взаимосвязи писалось много, но назидательных выводов на деле не было сделано никаких. Режимы на месте тех, которые были сметены "арабской весной", возникают один другого хуже, но американское учёное сообщество не пытается вывести из ближневосточного анабазиса хоть какую-нибудь приемлемую теорию, которая подтвердила бы либеральный посыл.

Поразительное взаимонепонимание наблюдается и в отношениях между Ближним Востоком и Европейским союзом: европейцы пытаются сеять в безводных пустынях разумное, доброе, вечное, но всходят какие-то непотребные сорняки. Израильтяне даже всерьез объясняют свои поразительные экономические, военные и прочие успехи тем, что последовательно игнорируют добрые советы Европы. Израильтяне отказываются вести схоластическую дискуссию о правильности принципов, настаивая на том, что правду принципов можно оценить только задним числом, по результатам. Они не доверяют великодушию европейцев, готовых свято пообещать, что в случае большой беды Европа примет израильских сирот и военных инвалидов с такими же распростертыми объятиями, как она принимает сегодня сирийских беженцев. Жестокосердые израильтяне отвечают: "Спасибо, и вам того же!" Причем они уверены, что большая беда угрожает европейцам ещё в большей степени, чем им, ко всему готовым.

Интеллектуальная ловушка заключается не в том, что западные политики недопонимают местной специфики, фольклорных особенностей, и если бы учли, то их подход стал бы по-настоящему эффективным. Эти замечательные политики не понимают мир Ближнего Востока не потому, что не хотят его понять, но потому, что не могут. Ровно по той же причине они не понимают и весь остальной мир. Произошел разрыв причинно-следственной связи. Кто-то, разумеется, может в сердцах воскликнуть: "Может, это у вас произошел разрыв связи? Может, именно вы, цепляясь за средневековые условности, предаете весь набор традиционных западных ценностей, в совокупности знаменующих подлинный прогресс человечества? Да вы, пожалуй, мракобес!" Спор на уровне "от дурака слышу!", конечно, может быть увлекательным, но он не даёт результата. Есть практический опыт, который обычно в споре ставит точку. Ну, допустим, вы не знаете каких-то деталей ближневосточной реальности. А другие мировые реалии у вас что, от зубов отскакивают? Почему же так беспомощны ваши ответы на все вопросы современности?

Американский политолог Фарид Закария в своем деле пуд соли съел. Из его творческой мастерской вышло такое понятие, как "нелиберальная демократия". Книга "Будущее свободы" в своё время произвела фурор в кругах широкой политологической общественности. Её здоровый скептицизм относительно будущего западного общества вошёл в радикальное противоречие с казенным оптимизмом, доминировавшим в начале нулевых годов. Потом в Белый дом пришел Обама, Закария стал президентским советником, и его политологические рассуждения ушли в другое русло: он стал уверять читателя, что не все потеряно – в мире, конечно, тревожно, но есть еще обамизм! Не спрашивайте, что это такое, Закария не смог представить это учение в виде стройной системы принципов. Но вот пролетели скоротечных восемь лет, и тональность его текстов опять изменилась до неузнаваемости.

Взять хотя бы его недавнюю статью под названием "Мир деглобализируется, следуя примеру Трампа" в газете The Washington Post. По Закарии, главным трендом развития становится явление, названное неуклюжим словом "деглобализация". Это нечто прямо противоположное глобализации. Закария опирается на множество примеров, которые невозможно оспорить. Он прекрасно знает Америку, в которой живет, и Индию, откуда происходит его семья. Везде, куда ни глянь, наблюдается одно и то же – идёт ускоренная деглобализация! Страны как бы закрываются, отгораживается от мира их социально-экономическая жизнь, возводятся стены и препоны, скукоживается даже сфера внешней торговли. Чтобы не утомлять пересказом, процитирую: "Выступление президента Трампа в Давосе было принято в целом хорошо. Все потому, что предпринимателям по душе его расстановка акцентов в разговоре о бизнес-интересах. Но успех послания Трампа говорит о большем: его видение больше не является чем-то необычным или исключительным. Посмотрите вокруг себя, и вы поймете: Трамп и трампизм стали нормой в этом мире".

Разруха в головах неспособна плодить интересные мысли, иначе она называлась бы другим словом

Не всякая норма в принципе хороша, хочет сказать и говорит Закария. Еще пару лет назад на форум в Давосе было приятно поглядеть: политики соревновались в докладах о том, кто из них больше преуспел в деле глобализации. Сторонников суверенитета национальных государств поднимали на смех, да никто из них и не решался высовываться. Застрельщиком прогресса выступали, естественно, Соединенные Штаты Барака Обамы. Никто не был готов спорить с мыслью о том, что экономическая открытость и политическая свобода – близнецы-братья. Сегодня Давос не узнать: там, как и повсюду в мире, ощущается популистская реакция, какой-то вселенский реванш. И тон всему этому гнусному процессу задал именно Трамп.

Привожу аргументы видного политолога потому, что он – один из самых артикулированных плакальщиков на могиле глобализации. И то хорошо, что Закария как бы видит направление процесса, другие и это отказываются признавать. Закария смело констатирует очевидное, хотя ему лично это очевидное и неприятно. При нормальном развитии мысли он должен был бы совершить прорывное усилие – попытаться понять, какими объективными обстоятельствами вызвана неприятная тенденция и как с ней бороться. Предложить на худой конец какую-нибудь программу-минимум. Но он не делает этого, уклоняясь от ответов на каверзные вопросы.

Закария – не трус, просто его уже втянуло в воронку. Он уже вписался в роковой ложный поворот и теперь будет вращаться внутри замкнутого круга, раз за разом возвращаясь в одну и ту же точку. Вы так никогда и не узнаете, были ли рабочие альтернативы у неудачного варианта развития, какие факторы сыграли на руку противникам глобализации, не были ли самими глобализаторами допущены, боже упаси, ошибки на этом пути и что, наконец, нужно предпринять на данном этапе, когда, по словам Захарии же, тенденция стала нормой. Нельзя ожидать рациональных ответов от того, кто взывает к нам из чёрной дыры этого блудного круга. Закария пишет, к примеру, что весь процесс начался где-то в 2008 году, сразу после всемирного финансового кризиса. Но его мотором Закария предлагает считать Трампа, нисколько не смущаясь тем обстоятельством, что тот пришел в Белый дом лишь в 2017-м. И какого же низкого мнения надо быть об умственных способностях десятков государственных мужей, не разделяющих опасений автора и, напротив, разделяющих интуицию Трампа!

Разруха в головах неспособна плодить интересные мысли. Иначе она называлась бы другим словом. Люди, в головах которых воцарилась разруха, не слышат небесного грома и не в состоянии понять смысла социологического опроса Кембриджского университета, согласно которому популизм – не причина, а скорее симптом растущего недоверия к демократии. Совет не расчесывать вскочивший прыщ, ибо он сам пройдет, хорош разве что для анекдота. Слабеющая привлекательность демократии в ее нынешнем виде – из тех прыщей, которые сами не проходят. Вместо того, чтобы принуждать израильтян стать такими же обреченными и потерянными, как западные либералы, не лучше ли поучиться у них силовой демократии, которая никогда не соскальзывает в однопартийную или единоличную диктатуру и легко преодолевает соблазн тоталитаризма, не отказываясь при этом от сокрушительной силы как общего знаменателя? Западу нужно менять парадигму, да разруха в головах не позволяет. На том же Давосском форуме щедрый Джордж Сорос обещал вбухать в дело защиты демократии еще миллиард долларов. Теперь-то уж точно американские университеты найдут панацею от смертельной слабости западного либерализма!

Ефим Фиштейн – международный обозреватель Радио Свобода

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