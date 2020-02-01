К эвакуации граждан РФ из Китая будут привлечены самолёты ВКС

Самолёты Военно-космических сил России будут привлечены к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых новым коронавирусом.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, приказ об этом отдал президент России Владимир Путин. Песков утверждает, что рейсы начнутся уже сегодня. О каких именно типах самолётов и о каком количестве рейсов идёт речь – неясно.

Посольство России в Китае в субботу сообщило, что в эпицентре распространения инфекции – провинции Хубэй – находится более 300 россиян. Сколько из них согласились на эвакуацию, неясно. При этом накануне вице-премьер Татьяна Голикова говорила о 600 россиянах.

Российские власти заявляют, что все эвакуированные будут помещены на 14-дневный карантин по возвращении в Россию. Пока же ни у кого из россиян нет признаков коронавирусной инфекции.

В России зафиксированы два случая заболевания – в Тюмени и Забайкалье. Заболели граждане Китая.

Россия накануне ограничила полёты гражданских самолётов в Китай. Полёты разрешены только "Аэрофлоту" и китайским авиакомпаниям и только в московский аэропорт Шереметьево. Также ограничено наземное сообщение с Китаем.

Множество стран мира, в том числе США, объявляют об ограничении полётов в Китай, а также об эвакуации своих граждан. В субботу Россия отказала в промежуточной посадке на своей территории самолёта германского бундесвера, на котором из китайского города Ухань вылетели более 140 человек. Об этом сообщает газета Bild.

Соединённые Штаты ввели в пятницу временный запрет на въезд в страну для иностранцев, которые в последнее время посещали Китай. Исключения сделаны только для имеющих в США право на постоянное проживание и членов семей американских граждан.