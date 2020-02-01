Бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Игорь Степанов потребовал возбудить уголовное дело в отношении главного обвинителя от Советского Союза на Нюрнбергском процессе Романа Руденко. Бывший советский генпрокурор участвовал в сталинских репрессиях, а теперь его именем названа ведомственная награда.

О попытке привлечения Руденко к ответственности пишет газета “Коммерсантъ”. По закону, уголовное дело против умершего человека не может быть возбуждено в связи со смертью подозреваемого — но перед этим прокуратура обязана дать правовую оценку его действиям.

Получив её, Степанов надеется получить основания для отмены медали имени Руденко — ведомственной награды, учреждённой в 2015 году. Ей награждают ха за “безупречную службу”, “достигнутые успехи при поддержании государственного обвинения в суде”, а также “выполнение заданий особой важности”. В открытых источниках упоминаются минимум 39 награжденных медалью имени Руденко, пишет “Коммерсантъ”, в основном, — это действующие высокопоставленные прокуроры и бывшие сотрудники прокуратуры — ветераны Второй мировой войны.

Руденко в 1937 году был назначен членом тройки Донецкой области Украинской ССР. Регион получил лимит, согласно которому тысяча человек должна была быть расстреляна, а три тысячи — высланы. По оценке исследователя Константина Богуславского, при участии прокурора были приговорены к расстрелу 9801 человек, а позднее — осуждены ещё около 2 500 человек. Зачастую он участвовал в расстрелах в качестве свидетеля. Он принимал участие в политических процессах и после войны.

После смерти Сталина Руденко, тем не менее, был одним из организаторов процесса реабилитации политических заключённых. Поэтому историками его личность оценивается скорее как положительная, отмечает Галина Иванова из Музея истории ГУЛАГа.

Прокуратура возбудить уголовное дело против Руденко отказалась, жалобу на это отклонил сначала районный, а потом городской суд в Москве. Степанов планирует продолжить добиваться уголовного дела и отмены ведомственной награды.