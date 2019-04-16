Роль Сталина в истории положительно оценивают 70 процентов россиян. Почти половина респондентов, согласно опросу "Левада-центра", готовы оправдать сталинские репрессии. Это рекордный показатель за все годы соответствующих исследований.

В марте 2019 года о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51процент). Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришелся на "уважение". Об этом заявил 41 процент респондентов.Доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раздражение, страх или отвращение, втрое ниже — 14 процентов.

Об отрицательной роли Сталина в истории России заявили 19 процентов респондентов.

По оценке социологов, положительное отношение к Сталину и его роли в истории страны закрепилось на уровне новой социальной нормы. Преимущественно положительные чувства к советскому лидеру испытывают не только сторонники КПРФ, но и голосовавшие на президентских выборах за Владимира Путина или Владимира Жириновского. При этом доля опрошенных с позитивным отношением преобладает во всех возрастных группах.

Согласно опросу, мнение о неоправданности "человеческих жертв, которые понес советский народ в сталинскую эпоху", поддерживает 45 процентов россиян. В 2008 году так считали 60 процентов респондентов.