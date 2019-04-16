Роль Сталина в истории положительно оценивают 70 процентов россиян. Почти половина респондентов, согласно опросу "Левада-центра", готовы оправдать сталинские репрессии. Это рекордный показатель за все годы соответствующих исследований.
В марте 2019 года о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51процент). Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришелся на "уважение". Об этом заявил 41 процент респондентов.Доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раздражение, страх или отвращение, втрое ниже — 14 процентов.
Об отрицательной роли Сталина в истории России заявили 19 процентов респондентов.
По оценке социологов, положительное отношение к Сталину и его роли в истории страны закрепилось на уровне новой социальной нормы. Преимущественно положительные чувства к советскому лидеру испытывают не только сторонники КПРФ, но и голосовавшие на президентских выборах за Владимира Путина или Владимира Жириновского. При этом доля опрошенных с позитивным отношением преобладает во всех возрастных группах.
Согласно опросу, мнение о неоправданности "человеческих жертв, которые понес советский народ в сталинскую эпоху", поддерживает 45 процентов россиян. В 2008 году так считали 60 процентов респондентов.
- Иосиф Сталин руководил Советским Союзом с начала двадцатых годов до своей смерти в 1953 году. По оценкам правозащитного общества "Мемориал", около 30 лет занимающегося сбором архивных данных и воспоминаний, от репрессий в сталинское время непосредственно пострадали не менее 12,5 миллионов жителей СССР.
- В 2017 году "Левада-центр" проводил опрос об отношении россиян к сталинским репрессиям. Согласно данным их опроса, только 39 процентов россиян, знающих о репрессиях, считали их преступлением. Четверть респондентов объясняли сталинские репрессии "политической необходимостью". А 36 процентов готовы оправдать человеческие жертвы достигнутыми в сталинскую эпоху результатами.
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