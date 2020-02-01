Задержание участников акции против поправок к Конституции

В Санкт-Петербурге на Сенатской площади состоялся народный сход против изменения Конституции. Акция проходила в виде одиночных пикетов, не требующих согласования. Полицейские сначала задержали пикетчика, который еще не успел развернуть плакат, закреплённый на рейках, заявив, что "запрещено приходить на публичное мероприятие с палками". Далее задерживали всех участников пикета без объяснения причин. Всего на площади были задержаны восемь человек, затем задержания продолжились на улицах Петербурга.